Stort samarbejde i klimaets tjeneste

Ballerup Kommune og Siemens, der har dansk hovedkvarter i Ballerup har indgået et samarbejde, der skal energioptimere de kommunale bygninger og dermed reducere CO2-udledningen markant. Her er det Bjarne Lykke Sørensen, administrerende direktør i Siemens og borgmester Jesper Würtzen (A), der skriver aftalen under. Foto: Bo Helsted.

Energivenligt Ballerup Kommune og den internationale virksomhed Siemens har indgået et stort klimasamarbejde, så man kan energioptimere de kommunale bygninger bedst og hurtigt muligt.

Af Ulrich Wolf

Et nyt samarbejde mellem Ballerup Kommune og den internationale koncern Siemens med dansk hovedkvarter i Ballerup, er en naturlig forlængelse af de to parters spidskompetencer.

Ballerup Kommune har stor viden om kommunens mange bygninger og ønsker at energioptimere bygningerne, så energispildet og CO2-udledningen bliver reduceret, men mangler ressourcer og viden om, hvordan den opgave bedst bliver løst i et større omfang.

Fordi ambitionerne er store indgår Ballerup Kommune også i det landsdækkende DK2020-projekt, hvor foreløbigt 65 kommuner udarbejder lokale klimahandleplaner.

Siemens, med dansk hovedkvarter i Ballerup, besidder viden og teknologi inden for grøn omstilling og har lang erfaring med dybdegående energirenoveringer. Derfor indgik de to parter tirsdag den 21. september et innovationssamarbejde.

Ballerup Kommune har gennem en årrække arbejdet med energibesparelser og har allerede lykkedes med at finde gode besparelser. Men potentialet og visionerne er endnu større.

Vil være førende

Den største del af kommunens energi- og CO2-udledning kommer fra kommunens bygninger – hvor kommunens ejendomsmasse er cirka 300.000 kvadratmeter fordelt på skoler, institutioner og rådhus med mere. Det svarer nogenlunde til 42 fodboldbaner.

Derfor rækker Ballerup Kommune ud til en af verdens førende virksomheder inden for energieffektivisering af bygninger og udvikling af bygningsautomatik.

”Siemens har en stor viden om store energieffektiviseringsprojekter og intelligent bygningsteknologi. Med det nye klimasamarbejde kan vi blive førende i at drive vores bygninger så energieffektivt som muligt,” siger borgmester Jesper Würtzen (A) og fortsætter:

”Vi ser frem til samarbejdet med Siemens, som kan hjælpe os med at realisere vores store ambitioner om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030 og være klimaneutrale i 2050 som del af DK2020-projektet. Det nye samarbejde bidrager på denne måde også til regeringens grønne ambitioner med klimaloven. Vi deler de store ambitioner, er godt i gang og sætter fart på den grønne omstilling over de næste år, så vi kan blive mere klimavenlige, som jeg ser som den vigtigste dagsorden overhovedet.”

Fordelene ved at drive bygninger så energieffektivt som muligt stopper ikke ved reduktion af energi- og CO2-udledning. Med energirenovering følger også andet udbytte: Bedre indeklima, bedre læringsmiljø og bedre bygninger for elever, ansatte og borgere.

Bruges smartere

Jesper Skou, divisionsdirektør i Siemens, glæder sig også over samarbejdet.

”Vi er rigtigt glade for, at borgmesteren rækker ud og er åben for at hente ekspertise ude fra. Ballerup Kommune bruger allerede pengene i dag – nemlig på energiregningen. Pengene skal bare bruges anderledes, så borgerne kan få bedre bygninger for et trecifret millionbeløb uden at fjerne midler andre steder fra. Det er dét, som vi i fællesskab kan gøre via den såkaldte ESCO-model”, siger Jesper Skou.

Forud for samarbejdsaftalen har Siemens foretaget en analyse af potentialet for energibesparelser i kommunens bygninger. Analysen viser, at kommunen kan spare mindst 25 procent af energiforbruget. På energiregningen bliver det i kroner og ører minimum til en besparelse på 5,5 millioner kroner om året.

Det store potentiale for energibesparelser mindsker ikke alene kommunens klimaaftryk – projektet er også økonomisk bæredygtigt. Udgangspunktet for analysen har nemlig været, at projektet skal være selvfinansierende.

“For Ballerup Kommune betyder det, at de kan energirenovere for 100 millioner kroner uden at ændre på eksisterende budgetter. For skærer Ballerup Kommune en fjerdedel af deres energiregning, kan disse besparelser over 20 år betale for alle forbedringerne på bygningerne,” forklarer Jesper Skou.