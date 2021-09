Skovlunde festede atter igennem

Der var i den grad fuldt hus på pladsen, da Skovlunde byfest trak folk ud i det gode sensommervejr til hygge og samvær. Foto: privatfoto

Festligt Efter nedlukning og triste tider var der atter lagt op til fest i Skovlunde, da den traditionsrige byfest lørdag trak fulde huse.

Af Ulrich Wolf

Det var nærmest som en forløsning, da man igen kunne mødes mennesker imellem og feste, grine og have det hyggeligt.

Det kunne mærkes lørdag, da Skovlunde byfest igen kunne invitere til hygge og fest ved Skovlunde Center Syd, som det hører sig til.

Der var boder, duft af mad, hoppeborg, festtelt og masser af aktiviteter til børnene og senere rykkede musikken og voksenfesten ind.

Rigtig mange kom ud i det gode vejr og pladsen ved centret var stuvende fuld af folk i alle aldre, der bare hyggede sig.

En af dem som i den grad nød, at der igen var gang i byfesten var Katja Masters, formand for handelsforeningen i Center Syd og indehaver af Foderboxen.

”Det er dette her, der gør det hele værd. Alle de møder og arbejdet. Når man ser, hvor mange der er kommet ud og har det hyggeligt, så bliver man bare glad,” siger Katja Masters.

Det kan godt være, at der i halvandet år har været en hinde af apati og mismod over landet, men denne weekend viste, at den heldigvis er blevet fjernet.