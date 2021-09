Skal naturen udvikles eller afvikles

Debat Kildedalområdet skal byudvikles, området består primært af en konventionelt drevet mark og derudover tre områder med masser af natur.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen, spidskandidat til KV 21

I nord er det flagermus der bor på Engagergård, der skal flytte ud for at der kan bygges. De skal så flytte ind i andre områder eksempelvis i træer hvor, der laves et hulrum. Ved siden af Engagergaard er der et større vådområde der består af mange små søer og moser, hvor der lever spidssnudet frø. De skal også flytte levested.

Flagermusene og spidssnudet frø er begge arter som vi i Danmark har et særligt internationalt ansvar for. Da vi som medlemsland i EU tilsluttet os en aftale om at skal fremme biodiversiteten i medlemsstaterne blandt andet ved at beskytte arter og naturtyper der er sjældne i EU som det er tilfældet med den spidssnudede frø og flagermus.

I syd skal der bygges på et grønt område er undersøgt og vurderet til at kunne udvikle sig til natur indenfor 10-15 på.

Og bagved dette område er der igen natur med både søer og mose, hvor den spidssnudede frø også lever.

Hele området vil naturligvis blive påvirket igennem byggeprocessen, hvor sedimentrester kan skylle ud i naturområderne, hvor støj først fra byggeriet og senere fra langt flere mennesker vil påvirke naturen.

Planen er altså at flagermusens og den spidssnudede frø skal vige for byggeriet. Det er vi inderligt imod i Enhedslisten for vi mener allerede udbygningen af kommunen har negligeret naturen alt for meget. Det er på tide at vi stopper op og sætter naturen før udbygningen og økonomien, for vel kan indtægten fra flere skatteborgeres lønindkomst lune godt i kommunekassen. Men gør det os rigere? Fra os i Enhedslisten er svaret nej.

En kommune med en fattig natur er en fattig kommune.