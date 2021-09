Selvtest for klamydia skal gøres mulig

Debat Hvert år bliver 500 personer på landsplan sterile på grund af klamydia.

Af Johan Müller (A), Medlem af kommunalbestyrelsen

Det gør de blandt andet, fordi kun tre ud af fire kvinder får symptomer, når de har kønssygdommen, og fordi alt for få mænd og kvinder desværre lader sig teste.

Jeg kan godt forstå, at mange ikke får taget testen. Selvom der intet er at skamme sig over, kan de fleste forestille sig den ubekvemme situation, det må være hos lægen. Det er i hvert fald noget jeg ved, får mange unge til at udskyde besøget.

Heldigvis er der en løsning på det.

Sex & Samfund tilbyder hjemmetest til unge – der er den mest udsatte målgruppe – såfremt kommunen betaler et mindre beløb. Over deres hjemmeside kan man bestille en test, der lander i postkassen, og så kan den sendes retur, når prøven er aflagt.

Flere hovedstadskommuner har allerede lavet en aftale med Sex & Samfund, og det har været med stor succes. I København har 38 procent af hjemmetesterne sagt, at de aldrig var taget til lægen for at få en test.

Derfor er hjemmetest et rigtig godt middel til at bekæmpe de mange negative følger, klamydia kan have, når det får lov ’at sætte sig’.

Lad os få indført gratis hjemmetest så hurtigt som muligt i Ballerup, så færre får disse ubehagelige følger.