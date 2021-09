SPONSORERET INDHOLD: Vi lever ganske enkelt i en tid i dag, hvor mulighederne for skønhedsbehandlinger er mange. Det gør sig ikke kun gældende i hovedstaden, men i flere af de større danske byer tilbyder skønhedsklinikker i dag forskellige behandlinger. I denne artikel kan du læse om én af de skønhedsbehandlinger: rynkebehandling med Botox.

Hvad er Botox?

Botox er mærkevarenavnet for botulinum toxin. Selvom det er et præparat mest kendt for at behandle rynker, så bliver også anvendt over hele verden til blandt andet at løsne smertefulde krampetilstande hos mennesker med spastiske lammelser. Botox reducerer evnen til, at musklerne trækker sig sammen i de områder, det sprøjtes ind. Det virker og påvirker således ikke resten af kroppen ud over det indsprøjtede område.

Hvordan fungerer Botox?

Det er den muskellammelse effekt i Botox, som udnyttes til at behandle rynker. Botox blokerer et signalstof, som nerverne sender til musklerne. Det medfører, at nerverne ikke får givet besked til musklerne, som de skal, så musklerne ikke trækker sig sammen. Derfor kan rynkerne i ansigtet slappe af og udglattes.

Resultater

Man vil kunne se resultater tre-fire måneder efter behandlingen, inden effekten begynder og aftage. Derfor skal man sørge for at få behandling hver fjerde måned for at holde effekten ved lige.

Botox priser

Forestillingen om, at det kun er rige, amerikanske kvinder, der får lavet Botox, udvaskes når man ser på de forskellige skønhedsklinikkers botox priser. Det er nemlig ikke så dyrt at få lavet en Botox-behandling, som mange mennesker måske går og tror, og en behandling vil som regel koste et par tusinde kroner alt afhængig af behandlingen.

Brynløft og læberynker er behandlinger, der er i den billige ende. I den dyre ende ligger svedbehandlinger med Botox. Normalt vil priserne variere mellem 900 – 7.000 kroner. Derfor er Botox ikke noget, der udelukkende er forbeholdt de få, men det er noget, stort set alle vil kunne få råd til.

Udbredelse

Botox var ifølge American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS) det mest populært ikke-kirurgiske kosmetiske indgreb i Amerika i 2014, hvor der blev udført mere end tre millioner behandlinger. Det er dog et valg, der skal træffes med omtanke. Sørg derfor for at søge råd hos din egen læge, hvis du overvejer at få foretaget en Botox-behandling.

Lovgivning for kosmetisk kirurgi

I Danmark er der en høj standard for udførelsen af Botox-behandlinger. Man skal være 18 år for at få foretaget kosmetiske operationer i Danmark. Alle behandlere er registreret som kosmetisk behandler i Styrelsen for Patientsikkerhed. Behandlinger med Botox udføres af læger og specialuddannede kosmetiske sygeplejersker. Du skal ifølge Styrelsen for Patientsikkerheds regler også til konsultation hos en hudlæge inden en behandling. Det skal ske mindst 48 timer før din behandling