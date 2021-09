Regionen dropper bus-besparelser

Besparelsen på den kollektive trafik, blandt andet buslinje 350S til Ballerup Station, er blevet droppet af Region Hovedstaden. Foto: Arkivfoto

Trafik Regin Hovedstaden har droppet at spare på en række lokale busruter. Dermed ser fremtiden for 350S, 40 E og 400S lysere ud.

Af Ulrich Wolf

Da budgetforhandli0hgerne for Region Hovedstaden sos for døren så det ud til, at man ville spare gevaldigt på den kollektive trafik Det ville især ramme flere lokale Ballerup-busruter som 350S og 40E.

Det afstedkom en del protester fra lokale politikere og nu ser det ud til, at besparelserne er blevet droppet.

I den endelige budgetaftale er man blevet enige om at styrke den kollektive trafik og dermed rulle de planlagte besparelser på 350S, 40E og 400S tilbage.

Her kunne man samlet have sparet 5,6 millioner kroner i 2023, men de er altså nu fjernet.

Klar til fremtiden

Målet er ifølge budgetteksten, at sikre det bedst mulige udgangspunkt for de kommende BRT-linjer. Desuden har regionen afsat 2,5 millioner kroner til at kortlægge og udpege nye muligheder for at forbedre fremkommeligheden for busserne, så man kan sikre, at busserne kommer hurtigere frem og at man dermed kan holde rejsetiden ned, trods øget trængsel på vejene.

I det kommende år vil Region Hovedstaden desuden afholde en trafikkonference med fokus på, hvordan man få flere over i den kollektive trafik.

Først skridt er i hvert fald taget med tilbagerulningen af besparelserne på eksempelvis 350S, der dermed vil fortsætte med køre til Ballerup Station, som den hidtil har gjort.