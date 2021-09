Parkhuset kan ikke erstattes med aftenskole

Debat Ingen tvivl om, at Parkhuset aldrig har været en blomst, der er groet i den socialdemokratiske have, og helt tilbage til de store sparerunder i 2010-2011, har man denne side forsøgt at tage ”livet” af dette aktivitetscenter for kommunens ældre.

Af Martin Jonassen, Tidligere medlem af kommunalbestyrelsen (C)

Nu ser det ud som om at vi er på vej mod; Endgame, for at bruge en terminologi fra Marvel Universet, i henhold til Parkhusets eksistens.

Og det er vitterlig en skam hvis det slutter her, for Parkhuset har på alle måder gjort en forskel for rigtig mange mennesker i Ballerup Kommune. For mange af vores ældre har det været hovedårsagen til at bevæge sig ud, at holde sig i gang og ikke mindst at bibeholde sociale relationer.

I det sparekatalog som vores lokale politikere skal forholde sig til, sammenligner Administrationen Parkhuset med et aftenskoletilbud, hvilket på mange niveauer bære præg af lige dele uvidenhed og devaluering af det som dagligt foregår i Parkhuset. For Parkhuset er ikke noget som brugerne kan erstatte med et kursus på aftenskolen, og en påstand herom er enormt provokerende for alle der bare en gang har sat sine ben der.

Parkhuset er en central institution i Ballerup Kommune og af en kvalitet der gør en enorm forskel og det særligt i disse Covid-tider hvor problemerne med eksempelvis ensomhed blandt ældre er yderst problematisk. Er det den vej Ballerup Kommune ønsker at gå, at fjerne et kvalitativt og socialt samlingssted for aktive ældre? At lukke Parkhuset vil være et enormt selvmål i denne kamp. Selvom Parkhuset ikke er en socialdemokratisk ”blomst”, så betyder det ikke at den per automatik skal rives op!