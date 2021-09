Omsætningsnedgang i Ballerup centrum

Debat I Ballerup Bladet 15. september udtrykte Dorthe Riget (V) forståelig bekymring for den uheldige økonomiske udvikling for forretningslivet i især Ballerup Centrum, men der er måske en naturlig forklaring.

Af Aage Søgaard Andersen, Toftholmvænget 9, Skovlunde

For en del år siden udtalte et kvindeligt medlem af kommunalbestyrelsen, at målet var et bilfrit Ballerup, hvor folk benyttede offentlige transportmidler. Vedkommende må leve på en fjern planet uden kontakt med den virkelige verden, for alle ved, at biler skaber omsætning, og uden biler ingen omsætning. Hvordan forestiller hun sig, at en husmor på indkøb med en halv eller hel fyldt indkøbsvogn skal få transporteret sine varer hjem uden bil?

Jeg efterkom naturligvis kvindens ønske om, at jeg skulle holde mig væk, så jeg har ikke sat mine hjul eller lagt en krone i Ballerup siden, og tilsyneladende er jeg ikke ene om den beslutning.

Jeg er ked af, at min beslutning går ud over de sagesløse forretningsdrivende, som jeg gerne ville handle hos, hvis trafik- og parkeringsforhold tillod det, men ansvaret for mit fravær skal altså placeres hos kommunen.

Tænk, hvor mange parkeringspladser, der kunne have været etaberet for de 18 millioner kroner, kommunen smed ud til at omlægge den velfungerende Ballerup Boulevard i Skovlunde til en dødsfælde, med det ene formål at genere biltrafikken. Jeg har aldrig benyttet den!

Det mest rystende ved sagen er, at en så uvidende person er med til at styre en hel kommune og måske en del af forklaringen på Ballerup kommunes tilbagegang fra at være Danmarks sjette rigeste kommune, da jeg tilflyttede, til dens nuværende tilstand.