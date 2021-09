Nytænkning og et grønnere Ballerup

Debat Den grønne omstilling går fortvivlende langsomt – også i Danmark. Samtidig er den globale opvarmning ved at komme helt ud af kontrol.

Af Lars Green Bach (B), Spidskandidat til KV 21, Radikale Venstre

Heldigvis får flere og flere øjnene op for den grønne dagsorden, og når jeg taler med borgere i Ballerup Kommune, er det tydeligt, at kravene til grøn handling vokser år for år, måned for måned.

Folketingsvalget i 2019 var et klimavalg. Det tror jeg også, at kommunalvalget i november bliver. Radikale Venstre er på vej med en klar plan for, hvordan Danmark skal blive CO2-neutralt allerede i 2040. Det er en opgave, der kræver en fælles indsats, og her skal kommunerne også på banen. Derfor er jeg glad for, at mit parti på Christiansborg i sidste uge lancerede idéen om et kommunalt klimapartnerskab. Jeg håber, idéen realiseres. Og jeg forventer, at vi i Ballerup ikke blot kommer på banen. Jeg forventer, at vi går foran.

Vi skal vise, hvordan man på kommunalt niveau kan flytte landet i den rigtige retning. De danske kommuner køber hvert år ind for omkring 100 milliarder kroner. Kommunerne er en økonomisk supertanker, og potentialet er enormt. Vi skal vise, hvordan man på kommunalt niveau kan flytte landet i den rigtige retning.

Hvert år køber Ballerup Kommune ind for 1.124 millioner kroner De penge bør bruges langt grønnere end i dag. Vi skal have grønnere måltider og mindre plastik i vores offentlige kantiner, og i det hele taget have gjort indkøbspolitikken bæredygtig. Vi skal have bæredygtige byggematerialer, og vi skal lave by- og landskabsplanlægning med naturen og de grønne byrum i centrum.

Selvom Ballerup Kommune kan virke som en ubetydelig brik i et globalt klimaspil, er intet tiltag forgæves. Der er brug for, at vi tænker nyt i alle afkroge af vores samfund, og når jeg taler med vores unge medborgere, bliver jeg heldigvis stærkt opmuntret over, at vi er mange med klare visioner for en grøn fremtid.

Lad os vise resten af Danmark, at vi i Ballerup er klar til at tænke nyt og tænke grønt.