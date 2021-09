Nyt udvalg skal prioritere klima

Debat Jeg mener, vi politikere skal være modige og sætte klimaet i fokus i alle dele af vores aktiviteter - alle handlinger har effekt på klimaet.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen

Først og fremmest skal vi feje for egen dør, og sikre at alle de aktiviteter vi selv sætter i gang belyses i forhold til deres påvirkning på klimaet. Uanset om det er nye byggerier, vi giver tilladelse til eller prioriteringen af den kollektive trafik, ventilation i vores egne bygninger eller maden vi tilbyder børn, unge og ældre på vores arbejdspladser.

Samtidig skal vi være langt bedre til at invitere virksomheder, borgere, foreninger, boligselskaber, transportfællesskaber med flere ind i den grønne omstilling. Det er nødvendigt for kommunens aktiviteter udgør kun to procent af klimabelastningen – de 98 procent udledes hjemme hos alle os, der bor i kommunen, fra vores mad (kød), mobiltelefoner, opvarmning af boligerne mm, fra virksomhedernes produktion og ikke mindst fra transporten på vejene.

Alt i alt skal vi som minimum reducere CO2 udledningen med 18.000 ton inden 2030. For at leve op til den reduktion vi har forpligtet os til politisk og dermed bidrage til at indfri Parisaftalens målsætninger. Jeg mener, at vi skal være mere ambitiøse end minimum, vi skal have et ambitiøst mål om 75 procents reduktion fra alle de aktiviteter der foregår i vores geografiske kommune. Det er et ansvar vi alle skal tage på os for at vi kan nå i mål på den måde der giver mening i vores hverdag, på vores arbejdsplads og i vores fritidsliv. Det kræver at vi politisk gør det så nemt og attraktivt som muligt at træffe de klimarigtige beslutninger.

Derfor mener vi i Enhedslisten, at vi skal have et nyt politisk fagudvalg, der skal have beslutningskompetencen for klima, natur og grøn omstilling