Møder for de mindre mobile?

Debat Kære Lolan Ottesen.

Af Rigmor Hviid Christensen, Lilletoften 27,2.tv, Skovlunde

Vi befinder os i et kommunalt valgår, og jeg går ud fra, at du efter omkring 20 år på posten som formand for social- og sundhedsudvalget er klar til at tage en tørn i endnu fire år.

Valget finder som bekendt sted den 16. november, så der er knapt to måneder tilbage at holde valgkamp i.

Jeg erfarede, at du skulle deltage i din egenskab af viceborgmester i et møde for Ældre Sagens medlemmer i Ballerup, vedrørende sidste nyt på ældreområdet, i det nye Posthus den 14. september i år.

Som medlem af Ældre Sagen ringede jeg dagen forinden for at høre, om der ville blive en eller anden form for online-dækning af mødet, så de medlemmer, der tillige er borgere i kommunen, men forhindrede i at give møde selv, også havde mulighed for at overvære, eventuelt at deltage i omtalte møde.

Det kunne desværre ikke lade sig gøre, så jeg vil hermed spørge dig om, hvordan det ligger med mulighederne for de af kommunens borgere, der er handicappede på den ene eller anden måde, og derfor forhindrede i at deltage i de kommunale debatter op til valget?

Har du eventuelle planer om at gentage succesen hos Ældre Sagen, der jo på en måde var forbeholdt de mobile og mere velfungerende af Ballerup Kommunes ældre medborgere?