Mere fleksibel folkeskole ønskes

Debat Folkeskolen er noget af det vigtigste vi har, og vi er heldige i Ballerup at vi har mange dygtige og engagerede lærere og pædagoger i vores skoler.

Af Simon Knudstrup (F), Spidskandidat til KV21, SF

I SF mener vi dog, at vi skal give vores lærere og pædagoger rammerne til at gøre vores skoler endnu bedre for eleverne, og ikke mindst at vi skal gøre skolen mere fleksibel og at der skal være ret til mere forskellighed.

Børnene i Ballerups folkeskoler er vidt forskellige, heldigvis, og en af vores vigtigste opgaver er at skabe en skole, hvor der er plads til lige præcis at være det – og ikke skulle passe ind i en snæver og traditionel kasse.

Formålet skal ikke være at opnå alt det som politikerne kræver, ej heller at præstere godt i nationale test, men at skabe en skole med trivsel og læring for alle. En skole, hvor også det praktiske, det kreative, legen og det frie rum skal fylde, så vi undgår børn der kun med nød og næppe kan hænge i den traditionelle undervisning og derfor kan blive umotiverede og skoletrætte.

I Ballerup vil SF arbejde for at sikre kortere skoledage til eleverne. Det vil betyde flere timer med to voksne i klasserne. Det vil give lærerne og pædagogerne mulighed for at være mere fleksible i undervisningen, samt eksempelvis også at tage på flere udflugter med eleverne.

Det er ikke alle ,der lærer bedst ved at bruge hele tiden i folkeskolen, og derfor mener vi også, at vi skal se om det er muligt at indføre spændende praktikperioder for de elever, som vil profitere af at komme ud og bruge sig selv aktivt.

Det kunne eksempelvis være ved et samarbejde med lokale virksomheder i Ballerup Kommune.

SF Ballerup ønsker flere løsninger der gør skellet mellem normalområdet og specialområdet mindre. Mange elever er jo ikke enten ”normalbørn” eller ”specialbørn”, men har netop brug for tilbud, der ligger et sted imellem. Tilbuddene til eleverne skal være lige så forskellige som eleverne er.