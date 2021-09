”Men jeg kommer ikke til at savne valgkampen”

V-gruppeformand Kåre Harder Olesen kan se tilbage på 24 år i lokalpolitik med glæde og stolthed. Men det har også kostet hårdt arbejde, afsavn og mange vågne timer. Foto: Kaj Bonne.

Tilbageblik Efter 24 år i lokalpolitik stopper Kåre Harder Olesen (V) efter dette kommunalvalg. Det var noget der minder om en åbenbaring i det gamle Østberlin, der fik den unge so- cialist omvendt til at kæmpe for liberalismen i lokalpolitik. Nu skal han finde tid til job, fritidsinteresser og at tage tingene som de kommer.

Af Ulrich Wolf

Tre rådhusbetjente står linet op ved hovedindgangen til Ballerup Rådhus, hvor vi har sat Kåre Harder Olesen stævne til et afskedsinterview.

”Vi skal være sikker på, at du ikke kommer igen,’” griner de.

Så er linjen ligesom lagt, men i al venskabelighed, naturligvis. Tonen er glad og selvom det har været 24 år med afsavn, hårdt arbejde og politiske uenigheder, så har det været det hele værd. Det har givet mange gode venner og han kommer til at savne dem. Uanset om det er rådhusbetjentene eller de politiske kolleger.

”Det er mere end halvdelen af mit voksne liv, hvor jeg har været i og tænkt politik. Jeg kommer til at savne det, men jeg fortryder ikke. Det har været hårdt arbejde og jeg har ofret meget. En lederkarriere i banken, fritidsinteresser og jeg har været meget hjemmefra. Jeg slapper faktisk kun af, når jeg sejler. Så det har krævet meget. Og jeg kommer ikke til at savne valgkampene. Det gider jeg ikke mer,” siger Kåre Harder Olesen, der netop er meget grundig i sin forberedelse. Som gruppeformand skal man være inde i alle sager og det kræver tid.

”Man går ind i politik for at få indflydelse, ellers kan det jo være lige meget. Det var det, der drev mig ind i politik. Jeg lægger vægt på, at man er velforberedt og det synes jeg også, at jeg skylder dem, som har stemt på mig og min gruppe. Det er også vigtig, at kunne argumentere politisk,” siger Kåre Harder Olesen, som faktisk slet ikke var Venstremand endsige borgerlig i sine unge dage. Faktisk tværtimod.

Aktiv på venstrefløjen

”Jeg er vokset op i en venstreorienteret familie og jeg var selv engageret på venstrefløjen. Vietnam-demonstrationer og alt det der. Jeg tror det var en tur til Berlin i 1980, der vendte det hele på hovedet. Den der oplevelse af, at man spærre de folk inde, armoden og den kontrast mellem det grå og triste øst og det frie og levende vest gjorde noget.

Det var ikke et system, jeg kunne forliges med. Jeg begyndte at kigge i andre politiske

retninger og jeg fik et stort forbillede i Uffe Ellemann-Jensen. Jeg meldte mig ind i Venstre i 1993, kom ind i lokalbestyrelsen, fandt ud af, at kommunalpolitik faktisk var spændende og endte så i kommunalbestyrelsen i 1998,” siger Kåre Harder Olsen, han blev siden gruppeformand og har siden været den af de toneangivende lokalpolitiske stemmer.

Men endnu engang har historien om den udadtil solide V-politiker et lille tvist.

For Kåre Harder Olesen fik både tilbudt et lederjob i Danske Bank, hvor han i øvrigt stadig er ansat, og blev udnævnt til kaptajn i Hjemmeværnet. Det var så tillokkende, at han ville trække sig som lokalpolitiker. Men da spidskandidaten så trak sig op til valget i 2005, så måtte han vælge. Det blev politikken der vandt og i 2006 blev han gruppeformand, og så er resten historier, som man siger.

”Det var et stort dilemma, men det var det rigtige. Jeg fik i øvrigt et godt tilbud på arbejdspladsen og det er god arbejdsplads, hvor jeg er glad for at være. De sidste otte år har været de bedste i politik med gode kolleger og en mere inkluderende ånd generelt, hvor vi har fået god indflydelse på kommunen. Det har jeg være glad for,” understreger Kåre Harder Olesen, som i gennem årene har set en kommune i stor udvikling.

En solid økonomi

”Det bedste resultat er, at vi fik vendt økonomien. Vi var reelt under administration og nu har vi en

solid økonomi. Det har vi alle været med til, men det vil jeg alligevel være stolt af, at have været med til.

Det er også godt, at vi har fået flere private boliger til kommunen. Det er nødvendigt og noget, som vi har arbejdet på i mange år” pointerer han og fremhæver også, at han har mødt en masse spændende mennesker og oplevet en masse, han ellers ikke ville have oplevet.

Faktisk har det været så godt, at han ikke rigtig kan nævne nogle dårlige oplevelser.

”Det skal have været personfnidder, men det har der ikke for alvor været noget af. Vi har haft et godt arbejdsklima generelt, selvom i er uenige politisk,” siger han og påpeger, at netop

de gode kolleger vil han savne.

Ikke mere politik

Men kan han alligevel slippe det, med alle de gode oplevelser, manglende politiske kolleger og al indflydelsen?

”Jeg har stadig et fuldtidsjob, som måske kan udvikle sig, hvem ved? Jeg vil gerne genoptage mit golfspil og så vil jeg prøve at kede mig og finde ud af, hvad jeg vil. Min kalender skal ikke allerede inden jeg er holdt op i politik, være overfyldt med alt muligt, det skal jeg finde ud af. Men det bliver ikke politik. Jeg skal ikke være den der tidligere, der sidder og blander mig i, hvad de nye gør. Måske frivilligt arbejde og ting jeg har lyst til. Men jeg har ikke travlt med det,” pointerer Kåre Harder Olesen, som efter eget udsagn kan se tilbage på et godt stykke arbejde.

”Jeg synes bestemt, at jeg efterlader en bedre kommune, end jeg ’overtog’ og det er jeg glad for og stolt over. Så kan man godt tillade sig at stoppe ” slutter Kåre Harder Olesen,