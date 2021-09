LSF fik uafgjort mod Skovshoved

fodbold LSF gav bolden op og Frederik Jørgensen blev spillet fri, men målmanden reddede – og der var der vel spillet 10-15 sekunder.

Af redaktionen

Så var tonen til kampen mellem LSF og Skovshoved i weekendens kamp ligesom slået an. Det skulle det blive et mantra for kampen – masser af chancer til Smørumdrengene, men kampens ubestridte spiller var Skovshoved-målmanden der vel nok spillede en af sine bedste kampe nogensinde.

LSF sad på det hele – og det i hele kampen. Igennem hele første halvleg havde de flere store chancer – blandt andet en bold på tværribben, men den største faldt kort før halvlegen.

Igen var det Frederik Jørgensen der var på spil. Alene med målmanden – dog meget presset – og i første omgang blev den reddet. Men ikke andet end at bolden røg ud til siden og igen var han over bolden. Han ville trille den i mål, men på en eller anden måde så kom målmanden tilbage og fik lappen på – verdensklasse.

Modsat sidste weekend så fortsatte Smørum-holdet det gode spil. Angrebstrioen Jacob Lind, Frede og Mathias Gransee gav aldrig Skovserne ro og presset fra andet geled lykkedes til fulde.

Specielt det fremadrettede spil var flot. Utroligt mange gang kom de over fløjen, men fik ikke nok ud af anstrengelserne.

I det 70. minut blev de spillet på tværs af Gransee og Rasmus Thygesen kastede sig frem i bolden fik målmanden også lappen på her.

Og da et flot indlæg fra kampens spiller – Dennis Lind – kom indover til en fremadstormende Gransee troede alle at nu var den der. Men nej – hans hovedstød ramte jorden og hoppede lige akkurat over mål. Dramatik kom der også i overtiden. Efter et hjørnespark blev bolden spillet på kryds og tværs i det lille felt og en Skovser fik – liggende – hånden på bolden. Straffespark? Linjedommeren vinkede for det, men den i øvrigt fremragende dommer skønnede at det var uforsætligt. Så dermed endte kampen uden mål.