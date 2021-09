Løsningen er ikke trafikchikaner

Debat Først og fremmest vil jeg fuldt og helt tilslutte mig Kjeld Wiinblad´s læserbrev i Ballerupbladet uge 35.

Af Steen Normind, Hasselvej 15, Skovlunde

Jeg er fuldstændig enig med Hr. Wiinblad i al hans kritik. Som talt ud af min egen mund. Til gengæld er jeg ikke ret meget enig i Formand for teknik- og miljøudvalget Hella Hardø Tiedeman´s svar.

Jeg ved ikke med Hr. Wiinblad, men Hella Hardø Tiedeman og teknik og miljøudvalget behøver ikke invitere mig på kaffe. Det er ikke en kaffeklub, der er brug for. Men derimod nogle trafikforhold som ikke til stadighed generer bilisterne og stresser dem.

Jeg har skrevet det før: ”Der er ikke noget farligere end stressede bilister, der har en bil som mordvåben.” Derfor er løsningen ikke alle disse chikaner, vejindsnævringer, vejbump, usynkroniserede lyskryds på lyskryds og livsens farlige jernstænger m.v.

Der skal åbnes op, så bilisterne nemt og ubesværet kan komme frem. Løsningen er meget nem. Sæt nogle kameraer op på de kritiske steder. Så lærer bilisterne det hurtigt og så får vi identificeret dem som ikke kan finde ud af det. Det kan lade sig gøre, så alle undskyldningerne gider vi ikke høre på.

Men det er den sædvanlige berøringsangst, som hersker i vores samfund, der er problemet. Der er en generel berøringsangst for at få fat i de få som ikke kan finde ud af det og opføre sig ordentligt. Jeg kan godt nævne nogle stykker fra det kvarter som jeg bor i, der ikke kan finde ud af det.

Så kan Hella Tiedeman og teknik og miljøudvalget invitere dem på en kop kaffe i stedet. Det er bare et ord, så får de adresserne. Men nej. Berøringsangst.

For nogle år siden, da jeg mødte tidligt om morgenen på arbejde, blev jeg med hysterisk hastighed overhalet af en herre i en sølvgrå Volvo V40 Stationcar hen over en af de vejbump som er placeret ud for Rosenlundskolen på Ejbyvej. Med det resultat, at vi kom til at holde side om side ved Boulevarden, for rødt lys. Det respekterede han dog trods alt. Men når jeg, fra Hasselvej, drejer ud på Ejbyvej med kurs mod Boulevarden, når jeg sjældent det første vejbump inden der ligger en racerkører helt oppe bagsmækken på mig. I en 40 km/t zone. Og det er altså ikke fordi, jeg drejer lige ud foran dem. Som regel har de sjældent passeret Åbyvej inden jeg drejer ud. Så kan vi nemt beregne deres hastighed. Så sæt dog nogle kameraer op inden nogle af vores elskede børnebørn bliver mejet ned af en af disse vanvidsbilister. Så bliver de identificeret.

Ligeledes dengang med Centrumgaden.

Berøringsangst. Alle vidste, hvem det var, der ikke kunne finde ud af det. Men i stedet for at drikke en kop kaffe med dem, skulle der straks investeres millioner af borgernes penge på svinedyre pullerter til gene og ulempe for alle.

Hvordan i øvrigt med de bøller som smadrede støjværnet på Boulevarden. Det har vi ikke kunnet læse ret meget om i Ballerup Bladet siden. Hvad har det kostet? og hvem har betalt? Er der blevet drukket en kop kaffe sammen med dem?