Kontrol med snyd giver millioner

Det er rart at få penge, men man skal ikke have penge, man ikke har ret til. Derfor er kommunens kontrolgruppe på arbejde, og det har i 2020 sparet kommunen for millioner. Foto: Colourbox.

Kontrol Ballerup Kommunes specielle kontrolgruppe med social snyd har sparet kommunekassen for adskillige millioner kroner.

Af Ulrich Wolf