Kommunens budget for 2022 er på plads

Budget Efter flere ugers forhandlinger er Ballerup kommunes budget for det kommende år nu på plads. Det blev en aftale med alle partier undtaget Enhedslisten.

Af Ulrich Wolf

Så lykkedes det. Efter flere ugers forhandlinger i kulissen fik et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og SF forhandlet det kommunale husholdningsbudget for 2022 på plads.

Dermed står kun Enhedslisten udenfor forliget denne gang.

Styrket fokus på klimaindsatser, flere midler til vedligeholdelse af veje, fremrykning af minimumsnormeringer samt midler til området for specialundervisning og voksen-/handicapområdet. Det er et par af nedslagspunkterne i budgetaftalen for 2022,

”Jeg er glad for, at det igen er lykkedes at lave en bred aftale – denne gang med 23 mandater bag. Budgettet sikrer en fortsat robust økonomi i Ballerup Kommune samtidig med, at det løser udfordringerne på specialområderne for børn, unge og ældre, øger normeringerne for børn i dagtilbud og åbner op for kortere skoledage. Der er også ekstra penge til vedligeholdelsen af vores veje og fortove, og som det måske allervigtigste er der et styrket fokus på samarbejdet om klimaindsatser og på det grønne,” siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Budgettet vedtages endeligt den 11. oktober, hvor også den endelige ordlyd af budgettet fremgår.

