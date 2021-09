Kommunen skaber trafikprop

Debat I Ballerup bladet af 1. september har Kjeld Wiinblad et læserbrev vedrørende kommunens mange tiltag i forbindelse med diverse vejomlægninger.

Af Alvin Mølhorst, Slettebjergvej 11, Ballerup

Jeg er helt enig i Kjelds synspunkter.

Det er ikke mange steder i Danmark, hvor man omlægger strækninger af hele vejbaner til dels parkeringspladser og dels mega brede cykelstier.

Det er jo naturligvis sådan, at sætter man ”prop” i / indsnævrer man vejene vil trafikgennemstrømningen besværliggøres.

Det opleves af undertegnede især på Hold-an Vej. Nærmere bestemt på strækningen fra glarmesterhjørnet og ned til Linde Alle. Og ligeledes i modsat retning.

Farlige sammenfletnings-situationer ved Gl.Rådhusvej/Sct. Jakobsvej.

På grund af de mange nye lejligheds-bebyggelser i det centrale Ballerup,vil antallet af beboere med bil stige i den nærmeste fremtid. Det vil hverken gøre trafikken nemmere endsige behovet for p-pladser.

Det er som om, at kommunen ikke ønsker at der er nogen gennemkørende trafik gennem byen. Dersom dette er tilfældet vil en sådan holdning på sigt gå ud over erhvervslivet.

Det er der vel næppe nogen der ønsker.