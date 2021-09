Jonstrup Basket skød sæsonen i gang

Der var fuld gang i Østerhøjhallen, da Jonstrup Basket skød den nye sæson i gang. Rigtig mange var mødt frem efter halvandet års nedlukning. Foto: privatfoto

Basketball Lørdag skød Jonstrup Basketballklub den nye sæson i gang med et stort opstartsarrangement i Østerhøjhallen.

Af redaktionen

Knap 130 medlemmer, søskende forældre og bedsteforældre var mødt op til en sjov og hyggelig basketdag i hallen.

Der blev kæmpet dagen lang på basketbanerne mellem hold, der var sammensat på tværs af basketevner og alder, og mange forældre fik afprøvet deres basketevner for første gang.

I frokostpausen sørgede klubbens damehold for pølser fra grillen og der blev trukket lodder i det store amerikanske lotteri. Efter finalekampene sluttede dagen med, at gæsterne fik lov til at smage på de mange kager, der dystede om at blive kåret som den flotteste basketballkage.

Basketaktiviteterne fortsatte om søndagen hvor Jonstrup Basketballklub var vært for 28 træneraspiranter, heraf 10 fra Jonstrup klubben, som var på kursus i at blive ungdomstrænere.

”Med de mange børn, der strømmer til basketball sporten, er det vigtigt, at vi har fokus på at prøve at uddanne nye trænere. Mens næsten alle forældre har prøvet at spille fodbold, er der langt færre der har prøvet at spille basketball. Derfor prøver vi også at motivere vores ældre ungdomsspillere til at blive hjælpetrænere og trænere for vores yngste hold,” siger klubbens formand Flemming Clausen.