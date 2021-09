Investering i medicinalindustrien

SPONSORERET INDHOLD: I den moderne verden er medicinalindustrien på det seneste blevet en større og større spiller.

Vi mennesker er mere og mere afhængige af ny forskning, ny teknologi og nye vacciner til at holde sygdomme for døren så vi kan beskytte os selv og vores nærmeste.

Mange fik for alvor øjnene åbne for medicinalindustriens enorme størrelse da flere Covid-19 vacciner blev droppet under corona-epidemien. Det viste sig nemlig at Danmarks afvisning af AstraZeneca og Johnson og Johnson vaccinerne nærmest ikke havde indflydelse på selskabernes aktieværdier. Denne effekt blev forstørret da det ikke kun var Danmark, men også mange andre lande der afviste vaccinerne.

Disse investeringer skal du holde øje med

Medicinalindustrien er så bred en industri, at den ofte inddeles i flere kategorier. Det første marked er lægemiddel-branchen. Her leveres der forskellige lægemidler til behandling af alle sygdomme der findes, fra de mest simple sygdomme til de mest komplicerede. Der udvikles også nye produkter der skal erstatte deres forgængere, og nye produkter til nye sygdomme. Producenter af lægemidler spås til at være en sikker investering i fremtiden.

Under denne industri findes blandt andet de selskaber der har lavet vacciner, der er i fuld udrulning.

En anden interessant investering er firmaer der laver teknologiske redskaber til brug på sygehuse, eksempelvis til behandling af patienter. Denne niche er en kombination af både tech- og medicinalindustrien, der derfor også kan betragtes som værende ganske potent. Her er der stort potentiale for at skabe nye midler og produkter der kan forbedre nuværende løsninger. Markedet er ovenikøbet stort, da der hos sygehuse generelt købes ind for store beløber ad gangen.

Nye investeringsmuligheder

Ind til videre er det hovedsageligt aktieinvesteringer der foretages i medicinalindustrien. Men i fremtiden kan der være et væld af forskellige muligheder for at investere i branchen. Da der var stor urolighed inden for det amerikanske marked for fødevarer i 1970’erne, tilpassede markedet sig og det blev muligt at handle med futures. Futures er i dag et stort marked og har i lang tid været et aktiv der hjalp med at balancere en industri.

Hvem ved om det i fremtiden bliver muligt at investere i medicinalindustrien med Futures eller helt andre investeringsmetoder. Flere argumenterer i hvert fald for at det som futures gjorde for fødevaremarkedet, kan hjælpe med at stabilisere prisen på velfærd, der i dag er gået i inflation, i hvert fald i Amerika. Forsikringerne må følge med de dyre priser på behandlinger, og nogle forsikringsfirmaer vælger endda ikke at dække de dyreste behandlinger.