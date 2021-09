Ingen format over biografens service

Debat Jeg har været så ’heldig’ at vinde to biograf billetter til Format biografen gennem Ballerup centret.

Af John Ynborg, Dalvænget, Ballerup

Jeg kontaktede biografen pr. telefon for at høre om jeg kunne reservere to billetter, det kunne jeg ikke, men jeg skulle møde op personligt medbringende vinderbevis samt billede Id.

Det gjorde jeg så den 31. august (sidste dag for brug af billetterne) og nu fik jeg så af vide, at jeg skulle henvende mig på centerkontoret for at få de fysiske billetter. Det er umuligt da centerkontoret åbenbart er nedlagt, det til trods for, at jeg medbragte mailen hvor der står, at ’denne mail er din dokumentation på, at du har vundet, så HUSK , at printe den og tage den med i biografen sammen med billede ID’.

Da jeg så var på vej ind i Formats foyer var jeg ved at falde på trappen. Den har en farve der gør det svært for mig at se trinene i sollys og hvad med de svagt seende?

Jeg sagde det til de unge mennesker, der arbejdede i biografen og svaret kom prompte, Det har vi ikke noget med at gøre, det er centret, så spurgte jeg om ikke kunne viderebringe at trappen er farlig, men det kunne/ville de ikke svare på.

Jeg var så ovre forbi hvor centerkontoret holdt til og der var lukket. Derfor kontaktede jeg dem på mail, hvor jeg skrev at jeg ikke var tilfreds. Svaret kom dagen efter.

I den mail du har modtaget er der et link du skal aktivere for at få billetterne’. Hvorfor så skrive at jeg skal henvende mig i biografen og nej, der er ikke noget link..

’Jeg er ked af at du har haft en dårlig oplevelse, hilsen centerkontoret i Ballerup centret’.

Fy for en dårlig kundeservice, man skriver et, men mener noget andet.

Men filmen skulle være god, har jeg hørt.