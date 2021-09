I fælles kamp med skoleelever

Borgmester Jesper Würtzen er gået ind i et samarbejde med Danske Skolelever om at sætte elevdemokrati og folkeskolen generelt på dagsordenen op til kommunalvalget. Derfor vil altså få demokrati og valg på skoleskemaet i den kommende tid. Foto: Arkivfoto

Demokrati og læring Borgmester Jesper Würtzen (A) og en række lokale elever er gået sammen for at sætte elevdemokrati og folkeskolen på dagsordenen op til valget. Samarbejdet er en del af Danske Skoleelevers ’elevpagt’.

Af Ulrich Wolf

Elever i folkeskolen og en række lokalpolitikere er gået sammen for at sætte fokus på en række mærkesager, herunder; et bedre undervisningsmiljø, bedre seksualundervisning og en styrket faglighed for alle elever. Formålet er at skabe dialog mellem elever og kommunalpolitikere, for derved at styrke elevernes stemme i lokalpolitik, og sikre en bedre skoledag for alle.

En af de lokale politikere der er gået ind i samarbejdet er borgmester Jesper Würtzen (A), som vil fremme den demokratiske dannelse hos eleverne.

”Det er vigtigt, at eleverne har indflydelse på deres egen skolehverdag. Vi ved, at det gør dem både mere motiverede og interesserede i skolen. Det er også vigtigt, at eleverne får erfaring med demokratisk deltagelse og dannelse.

Derfor inddrager vi i Ballerup eleverne i de lokale beslutninger, og derfor mødes vi blandt andre med Ballerups Fælles Elevråd (BAFE). Af samme årsag er det en selvfølge for mig at støtte op om Elevpagten,” siger Jesper Würtzen.

Nye fag på skemaet

Elevpagten består af i alt fem mærkesager, som udover de førstnævnte omfatter styrket elevinddragelse og en bedre Åben Skole. For Jesper Würtzen og eleverne er det afgørende, at kommunalvalget 2021 har folkeskolen som hovedprioritet.

”Elevpagten er vigtig fordi 10 år af vores liv foregår i skolen og det kan trække dybe spor hvis noget går galt. Derfor er jeg glad for at politikere, som Jesper Würtzen, vil bakke op om vores dagsorden. Lokalt mener jeg, at flere valgfag, bør prioriteres. Lad os få computervidenskab og science på skoleskemaet. Desuden mener jeg Elevpagten er vigtig, fordi vi kan komme i kontakt med lokalpolitikerne. Det er altid svært nationalt, men kommunerne har meget nemmere ved at tilpasse det lokalt,” siger lokalformand i DSE Københavns Omegn, Esben Kløverpris Munch.