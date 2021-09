Hvorfor bliver kulturel udvikling af lande i høj grad påvirket af deres teknologiske fremskridt i 2021?

SPONSORERET INDHOLD: Alle taler om teknologi og hvordan det påvirker vores hverdag, men har du tænkt på hvordan det helt præcist påvirker den kulturelle udvikling? Det er et interessant tema, som kan være altafgørende for udviklingen både på tværs og lande samt på tværs af samfundslag.

Facebook er rigere end Slovakiet

De fem store tech-virksomheder Amazon, Apple, Facebook, Google og Microsoft har tilsammen en årlig omsætning på over 1,282 billioner dollars. Til sammenligning er hele Spaniens økonomi på omkring 1,311 billioner dollars. 134 lande på tværs af verden er fattigere end alle de fem store tech-virksomheder hver især.

Amazon har en årlig omsætning på mere end verdens 33. rigeste land, som er Fillippinerne. Faktisk er Amazon blandt de mest anbefale aktier til investering i aktier. Køb aktier i Amazon, siger de kloge hoveder, og det er ikke overraskende da de er blevet hyldet som verdens mest værdifulde selskab.

Apple er lige så rige som Hong Kong, og Facebook er rigere end Slovakiet, som er det 61. rigeste land i verden. En stor del af verdensøkonomien går derfor til USA og de andre steder i verden hvor de fem tech-virksomheder har forretning.

Der er ingen tvivl om de gigantiske firmaers tilstedeværelse kan have en afgørende udvikling for både den teknologiske og kulturelle udvikling i de lande, hvor de er tilstedeværende. Facebook, Google, Microsoft, Apple og Amazon sætter dagsordenen.

Der opstår en digital opdeling

Teknologi bidrager også til at skabe en digital opdeling i samfundet. Man kan sige at teknologi favoriserer de højere samfundslag med en bedre indkomst og dermed købeevne til teknologi. Det fører til en social splittelse, og naturligvis kan det bemærkes i de mindre udviklede lande på tværs af lande.

Sådan påvirker vidensgab den kulturelle udvikling

Det er ikke en stavefejl at der står vidensgab (og ikke videnskab) i underoverskriften. Konceptet kendes også som informationsgab, og det dækker over færdigheder, ekspertise og kendskab til at udnytte teknologi.

Her varierer det ikke kun fra land til land, men også på tværs af samfundslag. De ældre generationer, som ikke er vokset op med teknologi, har sværere ved at tilpasse sig til smartphones og andre intelligente apparater. Det fører i sidste ende til splittelse i samfundet, som kendes som vidensgab.

Teknologi kan formindske velstandskløften

Det er ikke længe siden at United Nations pegede på at digital teknologi også kan bidrage til at formindske velstandskløften. Teknologi kan bruges til at forbedre uddannelse og kultur i de lande, som ikke kan flotte sig med en lige så fin økonomi som andre lande.

Derfor handler det ofte om hvordan man ser på tingene, og at huske på at der altid er to sider af den samme mønt. Takket være teknologi har lande nu bedre adgang til information, som kan bidrage til kulturel avancering i samfundet. Det handler om at regeringer og andre organisationer sørger for at udnytte teknologien.

Digital teknologi kan udnyttes til kulturel udvikling i hele verden

I sidste ende kan det konkluderes at teknologi i større eller mindre grad kan bruges i forbindelse med kulturel udvikling på tværs af hele kloden. Naturligvis har rigere lande flere ressourcer til at investere på dette område, og derfor påvirkes den kulturelle udvikling i lande i høj grad af deres teknologiske udvikling i dag og i fremtiden.