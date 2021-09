Hastigheden kommer op på Skovvejen

Debat Det er trist at erfare, at Ballerup kommune nu har besluttet at etablere vejkryds med lysregulering på Skovvejen ud for skolen og i den forbindelse har fjernet det eneste, der forhindrer mange bilister inklusive store lastbiler i at køre ad Skovvejen og dermed også forbi skolen med alt for høj fart.

Af Claus Lindboe, Ludvig Holsteins Alle 123, Ballerup