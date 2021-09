Gør folkeskolen børneparat

Debat Jeg vil gerne følge op på de ønsker om en mere fleksibel folkeskole som Simon Knudstrup fra SF gav udtryk for i sidste uges læserdebat.

Af Gitte Boffy Lillelund (F), Kandidat til KV 21, SF

Ud over at jeg, ligesom Simon, er opstillet for SF ved kommunalvalget, har jeg en baggrund som lærer i folkeskolens specialundervisning. Med baggrund i mit daglige arbejde har jeg erfaret, at der ville kunne gøres meget for at forhindre, at børn der har vanskeligheder med at tilpasse sig de krav der stilles til dem i folkeskolen, alt for hurtigt vil blive anbragt i et permanent specialundervisnings-tilbud.

Det gælder blandt andet de børn, der er omfattet af en ADHD-diagnose. ADHD-diagnoser spænder efterhånden meget bredt, fra børn der i sidste ende bare er umodne i forhold til folkeskolens krav om stillesiddende, koncentreret arbejde, til børn med massive koncentrationsproblemer. For de førstnævntes vedkommende, som er de fleste, ville det give bedre mening at beholde dem i deres klasse i de fag der fanger dem, og give dem særlig støtte i de fag de har svært ved at klare, eventuelt udenfor klassen, så de ad den vej kan få succes i skolen og ikke på længere sigt udvikler skolevægring som er et problem, der bliver større og større og koster rigtigt mange ressourcer.

I stedet for specialundervisning ville det i de fleste tilfælde være en meget bedre idé at holde dem i klassen i de fag hvor de ikke ”hænger i gardinerne”, og blot give dem særlig støtte i de fag som de har vanskeligt ved at klare.

Man taler hyppigt om at børnene i vores daginstitutioner skal gøres skoleparate. Måske skulle man også tale om hvordan man kunne gøre folkeskolen mere børneparat. Fleksible foranstaltninger for at sikre at de yngste børn i en årgang kan bevare tilknytningen til normalklasserne, ville bidrage til denne børneparathed.

Det vil SF arbejde for i kommunalbestyrelsen i Ballerup. Børns forskellighed skal ikke gøres til et problem, men til en positiv udfordring der kan skabe en mere fleksibel folkeskole.