Genbrug skal op i gear

Debat De menneskeskabte klimaforandringer skyldes i høj grad vores forbrug af materielle goder.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen

Derfor er det vigtigt og på høje tid, at vi speeder op under genanvendelsen og her er det en væsentlig indsats for Ballerup at gøre det nemt at give vores ting og byggematerialer til andre der kan bruge dem. Det kunne eksempelvis være med byttepladser på vores genbrugsstation til møbler, byggematerialer mm. Vi skal bidrage til at opbygge den cirkulære økonomi.

Jeg mener derfor det skal være muligt, at kunne aflevere genstande og byggematerialer til genbrug på vores genbrugspladser her i Ballerup.