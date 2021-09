Man kan blive vaccineret uden tidsbestilling i Hedegårdscentret både i september og oktober. Foto: Arkivfoto

Stik Op til efteråret og vinteren er det vigtigt, at mange bliver vaccineret mod corona, og derfor er der flere og flere steder i landet, der tilbyder vaccination mod COVID-19 uden at man skal bestille tid i forvejen.

Af Ulrich Wolf

Det gør der også i Ballerup, hvor der i september og oktober vil komme gang i de mobile vaccinationer.

Det gør det nemmere for de borgere, der ønsker at blive vaccineret, at der ikke er tidsbestilling og derfor ikke behov for at bruge NemId. Det er samtidig praktisk, når man kan blive vaccineret i sit nærmiljø, for eksempel i et boligområde eller på et uddannelsessted.

Ballerup Kommune har derfor valgt at tage imod Region Hovedstadens tilbud om et pop up-vaccinationssted og det bliver i Hedegårdscentret, man kan blive vaccineret mod corona både 1. og 2. stik.

Det sker tirsdag den 14. og onsdag den 15. september samt tirsdag den 12. og onsdag den 13. oktober – alle dage klokken 8.30-13.

Her kan alle over 12 år, der ønsker det, blive vaccineret og det er Moderna-vaccinen, der tilbydes. Der er ingen tidsbestilling, man skal blot møde op og huske at medbringe sit gule sundhedskort.

I vaccinationscentret på Baltorpvej 18 kan man også blive vaccineret uden at bestille tid. Det er hver dag fra klokken 9-18. Passer det bedst at blive vaccineret fra klokken 8-9 eller klokken 18-20 skal man bestille tid først på vacciner.dk.