Fremtiens bymidte og handelscentrum

Debat Engang var bymidten og Centrumgaden et større samlingspunkt for et blomstrende handelsliv med et miks af dagligvare- og specialbutikker.

Af Dorthe Riget (V), Kandidat til KV 21, Venstre

Over tid har både bymidten og Centrumgaden undergået flere forandringer i takt med udviklingen af Ballerup. Trods flere initiativer synes den engang velbesøgte Centrumgade ikke helt at have genvundet sin storhedstid.

I min optik er et aktivt og sprudlende handelsliv med til at definere en bymidte og et udtryk for et positivt tilvalg af butiksejere at ville stedet og af borgerne at ville lægge deres indkøb lokalt.

I dag synes flere af butikkerne at have tabt gejsten og troen på, at Centrumgaden kan genopstå og igen blive en levende og blomstrende handelsgade. I stedet må de se på, at kunderne i større udstrækning vælger at gøre deres indkøb andetsteds af forskellige årsager.

Det rejser det store spørgsmål, om kommune og borgere ønsker at bevare vores bymidte og handelsgade, og hvordan skal den i givet fald se ud i fremtiden?

Kunne man forestille sig en handelsgade lagt an på butikker og specialvarer indenfor ferske fødevarer og økologi suppleret med et varierede antal caféer og spisesteder med alt fra takeaway/fastfood til gourmet krydret med musikalske og folkelige arrangementer?

Lige om lidt står Centrumgaden færdigrenoveret og klar til at byde borgerne, torvearrangementerne og foreningslivet velkommen tilbage. Men det er efter min mening desværre ikke nok til at få handelslivet til at blomstre op på ny.

Hvad skal danne rammen for fremtidens handelscentrum i bymidten, og hvilke aktører vil indgå i et fælles ønske om en genrejsning af Bymidten og Centrumgaden?

Jeg vil gerne arbejde for, at vi får en mere sammenhængende bymidte med et velfungerende handelscentrum med gode indkøbsmuligheder og masser af liv.

Jeg vil gerne være med til at sikre, at vi får en åben debat og en inddragende drøftelse med interessenter som Kommunen, Handelsstandsforeningen, butiksejerne, udlejerne og ikke mindst borgerne om fremtidens handelscentrum i Ballerup Bymidte.