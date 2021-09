Forkerte tal om Jonstruplejren

Debat I begyndelsen af september var der møde og gåtur i Jonstruplejren.

Af Inge Jensen, Best. medlem Foren. Jonstruplejrens Fremtid, Jonstrupvej 235 A

Det var startskuddet til for-høringsperioden, hvor alle os Ballerup borgere kan komme med input til, hvad der skal ske og ikke ske med Jonstruplejren.

Generelt fik jeg et rigtig fint indtryk af det kommende samarbejde med både Freja og Kommunen. Blandt andet var jeg rigtig glad for at høre, at Frejas direktør Carsten Rasmussen ser op til 250 boliger som et muligt antal.

Der blev også fortalt om processen med blandt andet workshops, som jeg også glæder mig til at være en del af. Jeg synes, det er en rigtig god og borger-inddragende proces, der lægges op til.

Der blev dog nævnt en enkelt detalje, som fik det til at løbe mig koldt ned ad ryggen. Det er nemlig Kommuneplanen 2020, der ligger til grund for hele arbejdet med Jonstruplejren. Og den indeholder stadig en fejl vedrørende beregningsgrundlaget for, hvor mange boliger, der kan bygges. Præcis derfor, stillede formand for Foreningen Jonstruplejrens Fremtid, et borgerforslag om at få den fejl ændret.

Fejlen består i, at man har medregnet HELE området med fredskov, §3 søer, moser, overdrev og arealer beskyttet af skovloven mm. Det betyder, at der kan presses skræmmende 750 boliger ind på området. De fleste kommunalpolitikere jeg har hørt udtale sig, har sagt, at det er alt for mange. Den første helhedsplan med de 750 boliger ER da også taget af bordet for længst. Tak for det!

Så langt så godt – MEN det står stadig i kommuneplanen for 2020. Og det er den, der gælder for den nærmeste fremtid, hvor Jonstruplejren udvikles. Derfor ser jeg med spænding frem til kommunalbestyrelsens behandling af borgerforslaget, som fik mere end de 450 nødvendige stemmer,faktisk hele 580 stemmer. Tak for dét til alle jer, der har stemt.

Jeg ser frem til at se, om politikerne står ved det, de har sagt, nemlig at det er en fejl, at det står i kommuneplanen og får den ændret.