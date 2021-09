Fokus på digitale krænkelser

Debat Langt de fleste børn og unge bruger dagligt sociale medier, da det er blevet en helt naturlig del af dagligdagen.

Af Anja Holtze (A), Næstforkvinde i børne- og ungeudvalget

For de fleste er internettet et hyggeligt, afslappende og rart sted, fordi man er i trygge omgivelser med venner og bekendte.

Eller er man?

Som regel ja, fordi ens forældre har været med ind over brugen af sociale medier og reguleret således, at man ikke kommer til at bevæge sig på usikker grund.

Desværre er der indenfor disse platforme falske profiler, hvis intentioner er at afpresse og manipulere vores børn og unge.

En spørgeundersøgelse fra Børnenes Vilkår viser en bekymrende tendens, hvor kommunikationen mellem forældre og børn, om seksuel krænkelse på internettet, først bliver omtalt efter at børnene er blevet krænket – altså for sent.

Denne tendens og dette tabu foregår også inden kommunes grænser, og det må og skal vi ændre.

Vi har sammen et særligt ansvar for at ruste børn og unge med viden og redskaber til at forsvare sig og opfange signaler, når krænkere på internettet antaster dem.

Får man ikke hjælp, er senfølgerne enorme.

Derfor mener jeg, at der er behov for handleplaner, der henvender sig til forældre, børn og unge således, at de bliver bedre til at begå sig sikkert og hensigtsmæssigt i den digitale verden.

Med en åben dialog sikrer vi sammen – børn og unge en tryg færden på internettet