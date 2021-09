Fokus på alternative skoleforløb

Debat En af de nye mål vi har sat os i Erhverv & Beskæftigelsesudvalget er, at vi om fire år har 30 procent af de unge i erhvervsuddannelse

Af Anja Holtze (A), Medlem af kommunalbestyrelsen

.Det skal vi på grund af den demografiske udvikling og fordi Ballerup Kommune har brug for veluddannede sosu’er, pædagoger, sygeplejersker, lærere for ikke at tale om håndværkere.

Kommunen har allerede gang i alternative skoleforløb, men det kan blive endnu vildere, hvis man i udskolingen etablerede et stærkere samarbejde med virksomhederne.

Vi har i kultur & fritidsudvalget arbejdet med få et stærkere samarbejde mellem klub og udskolingen, så vi får støttet endnu flere elever med trivslen.

Forudsætningen for god læring er at man trives og har lyst til at komme i skole. Derfor ser jeg gerne, at man ikke alene kigger på at alle elever skal bestå, men hellere være parat til at favne livet med alle de udfordringer, man møder undervejs.

Der er behov for at praktikvejlederne sammen med virksomhederne sammensætter et undervisningstilbud, hvor de enkelte elever får tilpasset praktikken med de obligatoriske fag i folkeskolen. Det kunne være, at man i mesterlære kunne være sammen med mester faste dage og så havde en fælles skoledag med øvrige elever, hvor man lærte at skrive og regne.

Jeg håber, at man derhjemme ved køkkenbordet, får taget snakken om uddannelse og hvordan man på den lange bane får etableret et langt arbejdsliv der garanterer en stabil indkomst.

Ikke alle kan være akademikere, da samfundet har brug for, at der sadles om, så vi rekrutterer flere hænder til at fremtidssikre velfærden og den grønne omstilling.