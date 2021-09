Fodbold i Ballerup gav billet til college i USA

Det er en meget stor og spændende by, som 18-årge Sabine Sørensen fra Ballerup er kommet til. Nu venter i hvert fald et år i ’The Big Apple’. . Foto: privatfoto

Drrømme I august rejse tre unge fodboldtalenter fra Ballerup til hver deres college i USA med et fodbold-scholarship. En af dem er 18-årige Sabine Sørensen, som flyttede til New York for to uger siden.

Af Mia Lundholm

Sabine Sørensen er en ud af tre talentfulde unge fra Ballerup, som har valgt at forfølge sin fodbolddrøm, og er rejst på college i USA. Siden hun var 12 år, har hun spillet i Ballerup-Skovlunde Fodbolds ungdomshold, BSF. Her gjorde hun sig blandt andet bemærket med kåringen som årets spiller under U18 DM.

Med årene, erfaringen og talentet har hun spillet sig ind som fast inventar på BSF’s førstehold, og det var her at det danske college-rekrutteringsfirmaet Nordic Sport Scholarship Association (NSSA) fik øje på Sabine.

Fire år på college

Onsdag den 18. august landede Sabine Sørensen i Newark lufthavn i New York, hvor hun har fået et Scholarship på fire år til College i New York. Hun skal spille for fodboldholdet Dominican College Athletics i NCAA Division II.

Siden Sabine landede har hun lige skulle komme sig over sit jetlag. Hun ankom klokken 15 lokal tid, som svarer til klokken 21 i Danmark. Hun blev hentet af to seniorer fra fodboldholdet. Sammen kørte de 40 minutter i bil til college, hvor Sabine nu bor på værelse med en roomie fra Texas. Deres værelse har to senge, skrivebord og et garderobeskab til dem hver. Derudover har de fælleslokaler, fælleskøkken og pool.

Alene i storbyen

Turen til USA har Sabine taget alene denne gang.

Hun har været i USA før, så hun vidste at flyveturen var lang. Sabine og holdkammeraterne fra BSF har besøgt Dallas, Texas tre gange, hvor de spillede med i Dallas Cup. Sabine kalder rejserne med BSF hendes indtil videre bedste fodboldoplevelse, det at spille med i turneringerne og at bo hos værtsfamilier.

”New York er meget anderledes end Texas. Der er meget mere landområde omkring Texas og i New York er der bare vildt mange mennesker. Jeg var i New York City i går, det var sygt fedt. København er bare en lille by til sammenligning. Små bygninger. Vi tog til Grand Central Station, det tager omkring 35 minutter med tog fra college.

Så gik vi rundt og så Empire State Building og Time Square,” fortæller Sabine.

På college skal Sabine ikke kun spille fodbold, hun skal også læse business management. Hvis hun vælger at bliver alle de fire år, får hun en bachelorgrad, men umiddelbart er hendes udgangspunkt, at hun gerne vil hjem til Danmark igen om et år.

”Jeg ser det lidt som et sabbatår. Mit Scholarship dækker alle fire år, men jeg er her nok kun i et år, bare for at opleve det. Min første tanke var ’Hvad laver jeg her?’, jeg skal lige lande og vænne mig til tale engelsk. Jeg kender både nogen, der er taget hjem efter et år, og en som er blevet i alle fire år. Så overvejer man måske de fire år, men så taler man med vennerne derhjemme, og så, ja okay, jeg skal kun være her i et år,” siger Sabine.

Ren Ballerup

Hjemme i Ballerup er Sabine vokset op i Grantofteparken. Hun gik på Grantofteskolen indtil 7. klasse, hvorefter hun gik på Hedegårdsskolen i idrætsklasse fra 7.-9. klasse.

Efter folkeskolen gik hun på Borupgård Gymnasium, hvor hun fik lidt ekstra motion ind i uddannelsen med Team Ballerup og morgentræning hver torsdag.

”Det har været ren Ballerup,” siger Sabine med et smil.

”Jeg har spillet fodbold siden jeg var 12 år, det er en del af min identitet. Fodbold er et frirum for mig, hvor jeg bare kan give los. Det er et fællesskab, hvor man deler en interesse. Og så er det motion, hvor man også kan have det sjovt,” pointerer hun.

Vokser som person

Mandag startede skolen i New York og skemaet rummer fodboldtræning en gang om dagen – alle hverdage. Umiddelbart har Sabine weekenderne fri, når ikke der skal spilles kampe. Weekenderne skal blandt andet bruges til at udforske New York.

”Jeg tror, det bedste bliver, at man vokser som person. Jeg glæder mig til at blive bedre til engelsk, og så bliver det bare fedt at opleve noget nyt. Her i USA har de en anden måde at spille fodbold på, de har et bedre set up, så jeg glæder mig også til at afprøve en ny spillestil. Jeg kommer til at savne, at man ikke bare kan se familie og venner, at man ikke lige har nogen at komme til. Det er nemmere at være ked af det på dansk, ” siger Sabine.

Sabine sender en venlig tanke til college-rekrutteringsfirmaet Nordic Sport Scholarship Association, NSSA, der har hjulpet hende til at finde den rette skole. De har været gode at trække på i forhold til alt papirarbejdet og Sabine har kunne spørge dem til råds undervejs.

Flere unge til USA

NSSA har som nævnt sendt to andre unge fra Ballerup af sted i august. Alle tre er vokset op i Ballerup og har taget deres spæde fodboldskridt i Ballerups fodboldklubber.

Forsvarsspiller Oscar Salling på 19 år fra Ballerup er rejst til Montana State University Billings. Her skal han skal spille for fodboldholdet, MSU Billings i toppen af NCAA Divison II. Oscar har spillet for BFC i sit tidlige fodboldliv.

Mads Sindholdt på 20 år spillede på Ballerup-Skovlunde Fodbolds førstehold, og er nu rejst til Campbellsville University, hvor han skal spille for fodboldholdet Campbellsville Tigers i NCAA Division II.

”Det bliver spændende at følge med i deres rejse, hele udviklingen og i deres efterfølgende karriere,” siger Joakim Wagner fra Team NSSA.

Han håber på i fremtiden at give flere spillere i lokalområdet muligheden for at komme på College i USA for at forfølge deres fodbolddrøm, ganske som Sabine og de andre fra Ballerup