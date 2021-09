Flotte og grønne haver

Debat Børn skal selv erfare hvor deres mad kommer fra, opleve det lille frø spire og ikke mindst dyr, insekter og planter i og omkring haven.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen, spidskandidat til KV 21

Jeg har været på besøg i Valhalla ved skoven og set deres flot indkransede skolehave, hvor børnene får masser af læring med Søndergården, og klubben i Skovlunde og set deres flotte haver og på baggrund af deres fine læringsaktiviteter i med børnene i haverne har det været vigtigt for mig at gøre det nemt for flere skoler og dagtilbud at give børn mulighed for at opleve de mange processer i haven og få en masse praksislæring.

Derfor var jeg også rigtig glad for de mange små grønne projekter Enhedslisten fik med i budget 2020 og 2021 særligt fordi de er blevet en succes trods corona.

Økologiske haver til dagtilbud, BFO, Klub og skole var et af disse projekter, og det er blevet taget imod med stor velvilje. I 2020 var der ønske om 15 haver til at dyrke spiselige afgrøder og i 2021 er der etableret yderligere 63 haver, der både er lavet som højbede og ved at institutionerne og skoler har fået leveret jord til at lave grøntsagshaver flere steder. Jeg er virkelig imponeret over at pædagoger og lærere har kunnet rumme en helt ny aktivitet oven i alle Corona udfordringerne. Og jeg håber at mange flere vil tage imod tilbuddet når forvaltningen åbner for at etablere flere haver til efteråret 2021.

Jeg er rigtig glad for at se at rigtig mange børn nu kan få erfaring med at dyrke en have, luge ukrudt, smage på de små skud, opleve forvandlingen når blomsten bestøves og udvikles til en grøntsag de kan plukke, spise eller snitte og komme i bålgryden. Og på legepladsen giver haverne også et nyt og anderledes rum for fordybelse og læring, Som I Valhalla i Skoven hvor edene var fyldt af grønne og farverige afgrøder, omkranset af et lavt hegn, der skal holde hønsene ude. Det levende hegn skaber en oplevelse af at være i et lille refugium med plads til fordybelse og ro.

Haverne er anlagt i fællesskab med børnenes egne forældre, bedsteforældre og andre på en fælles plantedag.

I Børnehuset Søndergården er haverne placeret i den ene ende af legepladsen, hvor børnene er med når Hanne, der er ude pædagog er i haverne. Hanne bruger grønsagerne fra haven til bål mad. Og børnene viser haverne frem og så er det børnene, der viser og fortæller de voksne om planterne og de forskellige dyr der er i haverne. På den måde inviterer de forældrene med ind i deres hverdag, både når de bliver hentet eller er på legepladsen med familien i weekenderne.

Til efteråret bliver, der udsendt ny bestillingsliste. Her kan institutionerne vælge om de ønske nye eller ekstra økohaver eller supplering af jord og jeg håber rigtig mange vil bruge tilbuddet så endnu flere børn kan få glæde af de mange oplevelser der følger med at så, luge, høste og tilberede sine egne afgrøder.