Flere kedeldragter til grønne løsninger

Debat Grønne løsninger kræver flere unge i blå, hvide, beige og grønne kedeldragter.

Af Per Mortensen (A), Medlem af kommunalbestyrelsen

Tiden er ikke til snik- snak, men til hænder der er uddannet til at udføre de opgaver, der kræves, for at vi kommer igennem med den grønne omstilling.

Derfor må skolerne, virksomhederne og kommunen målrettet arbejde på, at flere tager en håndværksmæssig uddannelse.

Fremtidens helte er gartnerne der sørger for mere biodiversitet, elektrikeren der sørger for grøn strøm og El-ladestandere, metal manden, der søger for varmepumper og rejser vindmøller og mureren / tømreren/ maleren der energirenoverer vores huse.

Vi skal sørge for, at den grønne omstilling ikke går i stå fordi vi har sovet i timen, og ikke vist rettidig omhu ved ikke at have uddannet og efteruddannet nok håndværkere.

Vi har stor fokus på dette, her i kommunen.

Men som altid, kan vi nok gøre det lidt bedre