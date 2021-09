Find din bedre halvdel online

SPONSORERET INDHOLD: Har du kastet dig ud i online dating, eller er du stadig lidt tilbageholdende?

Af SPONSORERET INDHOLD

Online datingsider er virkelig kommet frem gennem de sidste år, hvor tusinder af danskere er til stede. De mange forskellige sider har hver især noget at tilbyde, og hvis du ikke kan finde ud af, hvilken side, der kunne passe bedst til dig, er det måske værd at læse lidt mere om de enkelte og hvad de har at tilbyde, samt hvordan de er bygget op. Nogle datingsidder parrer brugerne efter geografi og vil give dig en notifikation om andre med samme app, du har været i nærheden af. Langt de fleste parrer dog gennem fælles interesser.

Der er ingen krav om, at en datingside skal bruges til at finde en, du skal bruge resten af livet med. Det kan også være, du søger venskaber, og hvis du gør det klart, kan du sagtens bruge appen alligevel. Du vil ikke være den eneste.

Kast dig ud i det

Det kan virke lidt skræmmende at kaste sig ud i dating første gang, man gør forsøget, men det kan virkelig ende med at give dig noget igen. Selv hvis det ikke fører til et forhold, vil en datingapp give dig gode værktøjer til at træne dine sociale egenskaber. Mange er tilbageholdende for at snakke med mennesker, man ikke kender på forhånd, men ved at starte ud på skrift og med samme udgangspunkt, bliver det måske lidt nemmere. Det er skills, du kan bruge i fremtiden i andre situationer.

Der er mange forskellige måder, man kan tage på dates på. Det kan være en god idé at mødes og se hinanden an offentligt første gang. Måske I går en tur sammen eller mødes på en café og får lidt at spise. Hvis I er glade for fart og udfordring kan I måske finde på noget aktivt på første date.