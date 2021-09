En bus fuld af glæde

”Vi har været med i 5-6 år, og vi tager med på grund af det gode samvær og busturen, hvor guiderne fortæller om, hvad vi ser undervejs. Og så er der god mad og mulighed for en svingom,” fortæller firkløveret Grethe Frederiksen (fra venstre), Merethe Nilsson, Leif Richardsen og Erik Nilsson. Foto: privatfoto

På tur De populære pensionistture var aflyst sidste år, så der var stor glæde, da i alt 700 pensionister igen, fordelt på seks ture, kunne rulle af sted.

Af redaktionen

I den lune september-luft står borgmester Jesper Würtzen (A) og venter på, at busserne fra Helsingør Turisttrafik triller ind på gårdspladsen foran Gerlev Kro i Jægerspris.

Passagererne er pensionister, der alle bor i Ballerup Kommune, og de har glædet sig til at deltage i kommunens pensionistudflugt, som i år har 50 års jubilæum. Turene var aflyst sidste år, og der er ingen tvivl i selskabet om, at de har været savnet.

Det bliver til mange albuehilsner, hej og velkommen fra Jesper Würtzen, som hilser på hver og én, inden de sætter sig til bords i den hyggelig krostue. Her er der dækket op med kaffe, te og hjemmelavet lagkage.

Gammelt venskab

Ved et af bordene sidder Bente Correll og Karen-Inge Larsen, som begge bor i Skovlunde. De har været med på turene, som går til en ny destination hvert år, lige siden 2007.

”Jeg elsker at komme ud, og her møder jeg folk, jeg ikke har set længe. Mange af os ældre er jo enlige eller døjer med sygdomme, så det er en gave at være med på holdet så længe, man kan. Fællesskabet betyder meget – det er en skam, at vi stadig ikke må synge, for vi plejer at slutte af med ’Skulle gammelt venskab ren forgå’, hvor vi står i en stor kreds og holder hinanden i hånden,” lyder det fra Bente Correll.

Sviptur til Frederikssund

Fællessang er ikke den eneste faste tradition på turene, der er også altid en udflugt til den nærmeste by, når kaffen er drukket og borgmesteren har holdt sin tale.

Rigtig mange benytter sig af muligheden for at komme på sightseeing til Frederikssund sammen med de medarbejdere fra Ballerup Kommune, der er med som guider lige fra turen begynder på rådhuset ved middagstid og til de er tilbage igen om aftenen.

Mens nogle er taget på tur, har Birthe Olsen og Birte Østermann lige som flere andre valgt at blive på terrassen foran kroen og nyde et glas inden middagen.

”Det er dejligt, at der er sådan en god stemning, den levende musik er god og så snakker man på kryds og tværs.

Man møder jo kendte ansigter fra sit eget boligområde,” fortæller Birte og Birthe, der bor i henholdsvis Grantoften og Magleparken.

Da busserne vender retur med dem, der var med på udflugten til Frederikssund, er det tid til middagen, der i år består af tre retter i anledning af 50 års jubilæet. Så kan der igen blive skålet, grinet og genopfrisket minder henover bordene og musikeren spiller op til dans – lige til det er tid til at tage hjem igen til Ballerup Kommune.

Den 15. september blev den sidste tur kørt for i år, men håbet er, at man kan fortsætte traditionen næste år – uden aflysninger.