Det er tid til en tur i vandet

Man kan få mange baner i bassinet i svømmehallen på Den Store Svømmedag i East Kilbride Badet. Foto: privatfoto

Søndag 3. oktober mellem klokken 10 og 16 er East Kilbride Badet dedikeret til Den Store Svømmedag - dagen hvor Danmarks svømmehaller konkurrerer om at få så mange vandglade mennesker i vandet og sammenlagt svømme flest meter.

Af Ulrich Wolf

Dagen er et landsdækkende initiativ fra Dansk Svømmeunion, og i Ballerup er svømmeklubben Triton den lokale arrangør, i samarbejde med Ballerup Idrætsby.

Svømmeentusiaster i alle aldre har denne dag mulighed for at svømme gratis og opleve Ballerup kommunens svømmehal. Svømmehallen er åben for alle. Arrangørerne minder dog om, at det store svømmebassin denne dag er fuldt dedikeret til svømmerne og at der derfor ikke er mulighed for hygge og leg i bassinet.

Svømmere fra Triton vil naturligvis også være i vandet og bidrage til at få kilometertælleren op, så Ballerup kan komme højt op på ranglisten i den nationale dyst. Der er ingen krav til hvor langt man skal svømme, det handler om fællesskab og glæden ved at være i vandet.