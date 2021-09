Derfor skal du vælge operationel leasing af firmabil

SPONSORERET INDHOLD: Har din virksomhed aldrig haft en firmabil før? Så var det måske på tide, at I fik én. Hvis ikke dit firma har råd til at købe en ny bil kontant, så vil leasing være den rette løsning.

Hvad angår leasingformer, har I lidt forskelligt at vælge fra. Finansiel leasing vil typisk være den billigste leasingform, men der er flere usikkerheder forbundet med den. Ønsker du sikker leasingaftale? Prøv operationel leasing.

Udgifter til det meste service skal du ikke tænke på

Ved operationel leasing betaler du en højere månedlig ydelse end ved finansiel leasing, men så er du til gengæld sikret, hvad angår bilens behov for service. Ved operationel erhvervsleasing betaler du for service, forsikringer, nye dæk og afskrivninger sammen med den ydelse, der går til selve din virksomheds leasing af bilen. Dine samlede omkostninger kan være lavere end ved finansiel leasing.

Undgå uforudsete omkostninger ved operationel leasing

Når du vælger operationel leasing, skal du ikke frygte for de mange uforudsigelig omkostninger til fx skift af dæk, du kan opleve. Det gør din virksomheds udgifter til ny firmabil nemme at budgettere for. Desuden vil leasingselskabet påtage sig de potentielle tab ved afskrivning af bilen. Altså vil bilen i udgangspunktet ikke koste jer flere penge, end I regnede med, da I skrev under på leasingaftalen.

Gør et professionelt indtryk ude hos kunden med en leaset firmabil

Der er ingen grund til, at dine sælgere skal køre ud til kunden i deres private biler eller hoppe på kollektiv transport. Med dedikerede firmabiler har du og dine medarbejdere nemmere ved at gøre et professionelt indtryk, så sådan én skal I have, så snart det kan lade sig gøre. Erhvervsleasing er i det lange løb bedst at få som operationel leasing. Find et leasingfirma, der er klar til at gøre handel.