Brugere frygter for Aktiv Centrets fremtid – opdateret

Aktivitetshuset Aktiv Center Ballerup er i spil i årets budgetforhandlinger. Men ifølge udvalgsformand Lolan Ottesen er der ikke politisk vilje til at spare på det. Foto: privatfoto

Budget Som en del af Ballerup kommunes sparekatalog er der også foreslået besparelser på Aktiv Center Ballerup. Det får brugerne centret til at frygte for fremtiden. Men udvalgsformanden maner til besindighed. Der kommer ingen besparelser på Aktiv Centret, forsikrer borgmesteren.

Af Ulrich Wolf

Et af forslagene i det netop vedtagne budget, hvor der stadig skal finpudses detaljer var, at der skal spares på Aktiv Center Ballerup, og det forslag har fået både tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Martin Jonassen og flere brugere af Aktiv Centret til at reagere. De frygter for centrets fremtid.

Kommer ikke ud

”Vi frygter, at man er i gang med salamimetoden, så man sparer lidt efter lidt og til sidst er der intet tilbage. Formanden for social- og sundhedsudvalget (Lolan Ottesen (A), red.), har tidligere udtrykt ønske om

at der skal være flere frivillige og det kunne sagtens være, den vej man er på vej til at gå nu i Aktiv Center Ballerup og Parkhuset,” siger Marianne Vand, bruger af Aktiv Center Ballerup.

Hun kommer selv i centret to gange om ugen og hun frygter, ikke så meget for sit eget fremmøde,

men for mange af de brugere, der måske ikke er så mobile.

”Jeg er frisk og rask og kan sagtens komme andre steder hen, men der er mange, der ikke er så mobile og jeg kan frygte, at hvis man lukker eller sparer voldsomt på aktiviteter og ansatte i Aktiv Centret, så vil de ikke komme nogen steder,” siger Marianne Vand, som nævner Posthuset som et sted, hvor ’resten’ at Aktiv Centret kunne sendes hen, hvis Ballerup Kommune eventuelt ville lukke Aktiv Centret og sælge bygningen.

Men alle bekymringerne kan man godt glemme, hvis man spørger formanden for social- og sundhedsudvalget, Lolan Ottesen (A).

Ingen besparelser

”Jeg har aldrig sagt, at de hele skal være frivilligt. Der skal altid være nogen, der styre huset og sørger for en række ring – det skal der fortsat være. Det er klart, at med færre brugere, så har vi skullet tilpasse blandt andet Aktiv Centret, men jeg vil gerne understrege, at hvis det står til mig, så skal der ikke spares på hverken Aktiv Center Ballerup, Parkhuset eller på ældreområdet i det hele taget. Vi har 23 pensionistklubber i Ballerup Kommune og vi har rigtig mange gode tilbud. Det er Aktiv Center Ballerup en del af og det skal det fortsat være i min optik,” siger Lolan Ottesen.

Hun betegner spareforslagene som ’kan’ forslag, altså forslag, som administrationen foreslår man KAN spare på.

”Der er lagt op til besparelser på en lang række områder, blandt andet Aktiv Center, men det er vi politisk ikke enige i. Nu skal vi selvfølgelig se, hvad man politisk kan blive enige om i budgetforhandlingerne, men besparelser på det område er ikke med min gode vilje,” siger Lolan Ottesen, som på det bestemteste afviser, at der er planer om at sælge Aktiv Centret.

”Det er et unikt sted, der kan så meget og det vil vi gerne beholde, som det er nu,” siger udvalgsformanden.

Seneste nyt i sagen efter budgettet er så godt som færdigbehandlet er, at der ikke kommer besparelser på Aktiv Centret.

“Der vil ikke bliver sparet på Aktiv Centret. Det kan godt være, at man kan kigge på om man kan have nye aktiviteter eller gøre noget på en anden måde, men der kommer ingen besparelser på området,” siger borgmester Jesper Würtzen (A).