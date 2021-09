Bløde bump på Ågerupvej

Debat Den 25. juni klokken 14 var de færdige med de nye bump på Ågerupvej.

Af Mogens Buhl Jensen, Ågerupvej 191, Ballerup

Desværre er de endnu dårligere end dem, der var før, for nu kan biler og motorcykler køre endnu hurtigere, da det er nogle meget små og bløde cirkelbump.

Det er tredje gang, det forsøges at lavet noget, der kan være med til at nedsætte farten på Ågerupvej. Hvordan kan man være med til at godkende sådan noget. Det koster mange penge, 500.000 kroner har jeg hørt – det må være en ommer.

Det betyder altså, at vi skal ofre flere penge igen, når der efter kommunalvalget i år kommer nye folk til. Jeg kan ikke forestille mig, at en ny kommunalbestyrelse vil være bekendt at have så dårligt et resultat, der har kostet så mange penge.

Vi beboere her på Ågerupvej kunne godt tænke os blomsterkasser, forskudt af hinanden. Det ville være effektivt og sænke farten og samtidig koster de tikke så meget.

Ågerupvej er en gennemkørselsvej, derfor er der rigtig mange trafikanter, der bare kører igennem og de kører meget stærkt. Kan det virkelig passe, at man ikke kan finde en ordentlig løsning på det problem?