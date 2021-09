Ballerups grønne jungle

Debat Tak til Ballerup Kommune for i det mindste at gøre noget. Ny entreprise.

Af Jesper Mau, Magleparken 172, Ballerup

Problemet er bare, at det ikke har hjulpet et hak, snarere tværtimod.

Jeg taler om hvilken oplevelse det er, at gå rundt i kommunen. Altså de steder, hvor man stadig kan gå, uden at skulle vade ud på cykelstien på grund af vegetationen, der overtager fortovene. Altså de fortove man stadig kan se.

Kort sagt, vedligeholdelsen nærmer sig en skændsel og det minder mere og mere om en jungle visse steder. Andre steder ska man bukke sig på cyklen for ikke at få grene i hovedet, fordi træbeskæringen er ikke-eksisterende.

Tag bare Ballerup Idræts anlæg, hvor store tunge grene fra de velvoksne poppeltræer vælter ned på banerne, fordi de er overbebyrdede af egen vægt. Jeg er i hvert fald glad for, at jeg ikke står på mål mere, for det er med livet som indsats.