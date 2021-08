Vind billetter til ’Alletiders Ulf’

Vind billetter til talkshowet med Ulf Pilgaard og Lukas Birch. Foto: Mathias Rasmussen

Af Mia Lundholm

I denne uge sætter Ballerup Bladet fire billetter på højkant til talkshowet ’Alletiders Ulf – Røverhistorier fra Backstage’ som kan ses i Baltoppen den 23. november 2021.

I 60 år har Ulf Pilgaard beriget film, teater og radio i Danmark – 40 år af dem har han været fast inventar i Cirkusrevyen, hvor han takker af i sommeren 2021. Men hvem er han? Hvad brænder hans hjerte for og for hvem? Hvorfor blev Preben Kaas og Jørgen Ryg uvenner? Hvordan var Dirch Passer at dele garderobe med? Og er Lisbet Dahl lige så sjov i kulissen som på scenen?

Kom med helt ind i baglokalet – backstage, hvor skæbner mødes – griner og græder og fortæller røverhistorier.

Til talkshowet bliver publikum taget med på en minderig rejse, hvor der fortælles om de store øjeblikke på scenen og ikke mindst masser af røverhistorier fra backstage med Jørgen Ryg, Lisbet Dahl, Preben Kaas og Dirch Passer. De historier vi aldrig er blevet en del af.

Vind billetter

Nu kan du vinde to billetter til Ulf Pilgaards nye talkshow: Alletiders Ulf!

Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen er at svare på spørgsmålet:

”I hvilken thriller fra 1994 blev Ulf Pilgaard kendt som den magtfulde politikommissær Peter Wörmer?”

Send dit svar samt navn og adresse på mail til: vind@ballerupbladet.dk

Sidste frist for at deltage er tirsdag den 31. august klokken 9. Vi trækker to vindere, som hver får to billetter. Vinderne får direkte besked på mail.

Helt tæt på Ulf

’Alletiders Ulf’ er ikke et foredrag men et show, hvor Lukas Birch går helt tæt på en af Danmarks mest populære skuespillere – Ulf Pilgaard. Han udfordrer ham både komisk og alvorligt – og går i dybden med hans legendariske karriere og de historier, der aldrig er fortalt.

Gennem musik, video og billeder fortælles der om et fantastisk liv. Publikum bliver taget på en minderig rejse, hvor der fortælles om de store øjeblikke på scenen og de historier, som vi almindelige mennesker aldrig bliver en del af.

Hvem er Lukas Birch

Lukas er praktisk talt vokset op med revy, og han er Danmarks yngste revydirektør med sine bare 21 år. Men allerede som 14 årig havde Lukas sin første tekst med i Cirkusrevyen og har sidenhen leveret tekster til revyer rundt omkring i Danmark.

Derudover har han instrueret revyer og shows med Farshad Kholgi. Han er hvert år at finde som skuespiller i Jægerspris Revyen, ligesom han også har været med i Schou-tur, Cabaret revyen og Hvid Jul – med brune nuancer.

For køb af billetter og flere videoer se www.alletidersulf.dk