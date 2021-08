Vi skal blive bedre til at klappe os selv på skulderen

Når man er mor til børn med særlige behov, bliver man anderledes udfordret. Maria Ingeman har skrevet en bog om egne og andre lignende familiers udfordringer. Foto: Mia Lundholm

Af Mia Lundholm

Siden den 14. juli har Maria Ingeman fra Hareskov kunne kalde sig forfatter. Hun har skrevet bogen ’Klap dig selv på skulderen’, som tager udgangspunkt i hendes egne oplevelser som mor til to børn med særlige behov.

På en stille lukket villavej i Hareskov bor familien Ingeman. Mor, Maria, far Dennis og deres to drenge Silas på 15 og Tobias på 18 år, for ikke at glemme den lille border terrier og den trefarvede kat. Her har de boet siden Tobias kom til verden. En helt almindelig familie.

Livsindhold giver stof

Måske stod det skrevet i stjernerne at Maria Ingeman en dag ville blive forfatter, for hun elskede dansk og specielt at skrive stil i folkeskolen. Men på indholdssiden havde hun som barn, ung og voksen nok ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at skulle gøre sig de livsnødvendige erfaringer, som gav hende det indhold, der affødte hendes bog ’Klap dig selv på skulderen’. Bogen er netop udkommet den 14. juli.

Store bogstaver

Hvad der gik forud for bogen med det rosa farvede omslag og en hjertevarm blå grafisk illustration, har været Marias oplevelser på godt og ondt siden hun og Dennis blev forældre til deres to elskede drenge.

Tobias fik allerede som to et halvt årig diagnosen ADHD. Han var lige blevet storebror. Som 12 årig fik han endnu tre bogstaver føjet til GUA (Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse, Anden) Lillebror, Silas, fik inden skolestart også diagnosen ADHD.

Løvinde med følelser

”Jeg er løve af stjernetegn og en rigtig løvemor”, fortæller Maria Ingeman, og derfor har noget af det sværeste i drengenes opvækst også været at tæmme følelserne, når hun ofte i mødet med systemet har skulle begrænse sig til nøgterne forklaringer, uden at blive alt for følelsesmæssigt oprevet.

”Dennis har været enormt god til at handle på fornuft frem for følelse, når det har været nødvendigt at tale med eksempelvis kommunen. De har brug for forklaringer og begrundelser, hvor jeg måske har haft svært ved ikke at være påvirket af situationen.”

I bogen har Maria Ingeman enormt godt styr på følelserne. Hun er meget åben og ærlig om de ting som har gjort rigtig ondt, fordi det er vigtigt for hende at få fortalt læseren de mange historier, så det kan hjælpe andre med at komme nemmer igennem en lignende erfaring.

På mors opfordring

Bogen er blevet til over en periode på fire år, hvor Maria også havde fuldtidsarbejde. Det var Marias mor der skubbede kærligt på og opfordrede sin datter til at skrive en kronik. Maria Ingeman kiggede på sine hudløst ærlige dagbogsnotater og tænkte: ”Kan man udgive det?” Men dagbogsnotaterne var for private. Ideen var plantet og bogen tog langsomt form. Maria Ingeman ville samle flere forældres historier. Det var nemt at finde andre udfordrede forældre i netværket, så de to første ud af i alt 11 interviews kom hurtigt i hus.

Desværre nåede Marias mor ikke at opleve bogens udgivelse, hun gik bort for to år siden. Knap et halvt år senere valgte hendes arbejdsplads igennem 13 år at nedlægge hendes stilling. Hun gik hjem med ni måneders løn og bog projektet blev en realitet.

NLP hjælp

I kraft af de to drenges udfordringer, har Maria Ingeman fra begyndelsen ønsket at blive klædt på til at hjælpe drengene. Igennem årene har hun derfor tager mange kurser, og er således blevet inspireret til at tage hele tre NLP uddannelser (Neuro Lingvistisk Programmering).

Med NLP uddannelsen og nu også bogen vil Maria Ingeman gerne hjælpe andre forældre med at blive bedre til at klappe sig selv på skulderen.

På hjemmesiden www.klapdigselv.dk kan man læse mere og købe bogen.Maria Ingeman er også aktiv på Instagram #klapdigselv.