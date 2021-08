Vi kan noget helt særligt sammen

Debat Om du så bor i Måløv, Egebjerg, Ballerup eller Skovlunde så er du og din familie helt sikket en del af noget større på en eller anden måde i kommunen.

Af Anja Holtze (A), Medlem af kommunalbestyrelsen

Det er du og familien netop fordi I bidrager med at være en del af fælleskabet ved at deltage i foreningslivet, kulturlivet eller være med til at bidrager til erhvervslivet.

Måske har I været med til musikfestivalen på Kirketorvet?

Måske besøgt veteran biltræffet på Rådhuspladsen?

Museet?

Eller vil I besøge Høstfesten i Pederstrup og så byfesten i Skovlunde?

Måske er i aktive i en klub, forening eller bare selvkørende ?

Uanset hvor I er eller hvad I vælger at bruge fritiden på, så støtter kommunen jer.

Jeg støtter jer, når byens arrangementer er støttet af kultur & fritidsudvalget netop fordi tiltagene er med til at understøtte mangfoldigheden og folkeligheden i hele kommunen.

Det kan jeg rigtig godt lide, fordi når vi ses og taler sammen er vi med til udveksle meninger og holdninger, ja vi udvikler demokratiske værdier og danner hinanden i fællesskab.

Jeg håber og tror på, at I alle sammen husker, at vi socialdemokrater til hver en tid er garanter for at kommunes penge bliver ved med at komme kulturen, idrætten og erhvervslivet tilgode.

Vi investerer på det nære.

Vi vil alle i fælleskaber

Vi socialdemokrater vil endnu mere og meget mere skal nås fremover for at opleve friheden til at investere i endnu mere værdighed, folkelighed, og mangfoldighed.