V undrer sig over fortsat skoleforlig

Det eksisterende skoleforlig har fået et parti mindre, da Venstre sagde det op i foråret. Men de tre øvrige partier har fortsat det, og det undrer V-gruppeformand Kåre Harder Olesen. Arkivfoto. Foto: Arkivfoto

Politik Venstres gruppeformand Kåre Harder Olesen undrer sig over, at tre partier nu har fortsat skoleforliget, selvom de har antydet noget andet. Venstre meldte sig ud af forliget for at stille skolepolitikken frit op til valget.

Af Ulrich Wolf

For nogle måneder siden meldte Venstre sig ud af det indgåede skoleforlig, der blandt andet havde givet den nye skolestruktur i Ballerup Kommune.

Partiet ville ikke mere være bundet af forliget, men ville give skolepolitikken fri op til og efter valget, hvor man så kunne komme med nye løsninger på skoleområdet.

Men siden har de tre øvrige forligspartier, A, C og O så forlænget forliget og er altså nu blevet enige om at forlænge forliget.

Angiveligt for blandt andet at give skoleområdet fred i den kommende periode og afvente en ny skolereform fra regeringens side.

Men det giver anledning til undren hos den frafaldne forligspartner, Venstres gruppeformand, Kåre Harder Olesen, der i øvrigt ikke stiler op ved det kommende valg om et par måneder.

Han er forvirret over de forskellige signaler, som forligspartierne er kommet med.

Mangler dialog

”Jeg undrer mig over, at de andre fortsætter forliget. De var ellers positive toner fra især Konservative over vores udmelding om at give skolepolitikken fri og så pludselig vender man og indgår et nyt forlig. Det er de naturligvis i deres gode ret til og dette er ikke sagt med bitterhed eller noget, men jeg undrer mig ærligt talt,” siger Kåre Harder Olesen, som påpeger, at blandt andet Konservative på tidligere KMB-møder havde ytret sig positivt om at ophæve forliget.

”Som sagt er de i deres gode ret til at gøre som de vil, og Venstre havde måske meldt sig ud alligevel. Men man kunne måske godt have inviteret til en snak, hvis man vidste, at man ville forlænge forliget. Det kunne i det mindste være, at vi kunne have fundet en fælles løsning. Nu undrer det mig, hvor de partier står og hvad de mener,” siger Kåre Harder Olesen, som pointerer, at man måske godt kunne være blevet i forliget, hvis man havde fået en snak og måske havde kunne mødes om de ankepunkter som Venstre havde.

”Men som sagt er jeg hverken fornærmet eller forsmået. Jeg kan da blot undre mig over, at man siger et og derefter gør noget andet,” pointerer han.