Undgå at fare vild i lovjunglen: Klar lønning automatisk

SPONSORERET INDHOLD: Med mindre du går til det at starte virksomhed med en juridisk eller erhvervsøkonomisk baggrund, så synes du nok ikke, det er det fedeste i verden at stå med virksomhedsstart, årsregnskaber eller lønning af personale selv. Især ikke hvis du er typen, der er meget bange for at gøre noget forkert juridisk og får pulsen op, når du får mail fra Skattestyrelsen, Datatilsynet eller andre myndigheder.

Klar lønning på få minutter med et lønsystem

Nu er der hjælp at hente til nogle ting, hvor du fx kan slippe for at beregne løn til medarbejdere og udarbejde lønsedler selv ved at bruge et lønsystem. Med sådan ét skal du ikke tænke så meget på indberetning af Skat og am-bidrag eller overførelse af løn, for det kan sådan et system ofte lave for dig, uden du skal bruge mere end få minutter pr. medarbejder pr. måned på at indtaste stamdata.

Ansatte er dyrere, end du måske tror

Går du til det at have ansatte uden stor viden om, hvor dyrt det faktisk er at have nogen ansat, så er det så meget desto vigtigere, at du får hjælp fra professionelle. For du skal faktisk ikke bare have løn til dine ansatte. Pension, feriepenge og ATP-bidrag skal du nemlig også tænke på. Hertil kommer ting som pension af feriepenge, en overenskomst kan stille regler for. Det bliver hurtigt kompliceret.

Svært at holde styr på frister for A-skat og am-bidrag

Afregning af A-skat og am-bidrag kan også være en svær størrelse at have med at gøre. Ifølge loven er det arbejdsgiveren, der skal tilbageholde begge dele for ansatte og betale den. Frister for, hvornår skatten skal betales, afhænger af de samlede lønudgifters størrelse. Hvis du ender med at have en stor virksomhed kørende med vidt forskellige lønninger, kan det at nå forskellige frister være svært.