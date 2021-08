Tre partier fortsætter skoleforliget

Det indgåede skoleforlig fra sidste valgperiode er nu blevet ’fornyet’ af de tre tilbageværende forligspartier. Forliget banede blandt andet vejen for samlede distriktsskoler som Lundebjergskolen, der nu hedder Skovlunde Skole Nord. Foto: Arkivfoto

Skoleforlig Trods kommende kommunalvalg og Venstres udmeldelse af det bestående skoleforlig fortsætter A,C og O deres samarbejde om skolepolitikken.

Af Ulrich Wolf

For nogle måneder siden meldte Vestre ud, at de trådte ud af det skoleforliget, der var indgået i forrige valgperiode mellem dem, Socialdemokratiet, Konservative og Dansk Folkeparti.

Partiet ville op til valget stilles mere frit på området og ønskede at ryste posen.

Men nu har de tre tilbageværende forligspartier meldt ud, at de fortsætter samarbejdet og altså fortsætter forliget, der blandt andet har ført til den nye skolestruktur og en række andre tiltag på skoleområde i Ballerup Kommune.

Det er en beslutning, der vækker glæde hos samtlige tre partier, der trods et forestående kommunalvalg, ikke ville rokke ved det forlig.

Brug for arbejdsro

”Vi vil sikre en stabil og god udvikling på skoleområdet og det går faktisk ganske godt, så det vil vi ikke lave om på. Vi mener, at folkeskolen i Ballerup har brug for ro og stabilitet i den kommende periode og arbejdsro er den bedste måde at vi kan sikre den gode fremgang for vores skoler. Det kan godt være, at der kommer en ny skolereform fra Christiansborg i den kommende tid og så skal vores skoler ikke rykkes rundt både på organisation og indhold, så jeg er glad for, at vi kan fortsætte samarbejdet,” siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Han henviser til en nyligt udgivet kvalitetsrapport, der viser at folkeskolen generelt i Ballerup Kommune har klaret sig godt gennem nedlukninger og hjemmeundervisning, at man har forbedret sig markant i forhold til antallet af elever der får en afgangseksamen og går videre på en ungdomsuddannelse.

”Det betyder ikke, at alt er perfekt og godt, men vi er godt på vej og derfor skal skolen have den fornødne stabilitet i de kommende år,” siger Jesper Würtzen.

Også hos Michael Jensen, gruppeformand hos Dansk Folkeparti, er der tilfredshed med, at man nu giver skolen arbejdsro.

Lytter til fagligheden

”Jeg synes det var vigtigt, at vi ikke brugte skolen i en valgkamp. Jeg mener, at vi skal give vores lokale folkeskole den tid de har brug for til at finde sig til rette i vores skolestruktur, der selvfølgelig ikke er helt ny mere, men arbejdsro giver bedre betingelser for børnene og for medarbejderne på skolerne. Vi skal lytte mere til fagligheden på skolerne og det synes jeg vi gør nu og derfor vil vi gerne fortsætte forliget,” siger Michael Jensen.

Selvom arbejdsro til skolerne selvfølgelig også betyder noget for den tredje forligspartner, Konservative, så er der hos gruppeformand Allan Kristensen et andet og endnu vigtigere element i, at han har valgt at fortsætte forliget. Nemlig skolernes frihed.

Magten til skolerne

”Jeg er dyb modstander af den tendens til, at man fra centralt hold vil styre skolernes medbestemmelse på, hvor børnene skal gå i skole og hvem de skal gå i skole med, som man har set fra regeringens side og som man kan frygte også kan komme lokalt. Derfor er det vigtigt for mig, at vi giver skolerne størst mulig frihed. Folkeskolen skal i høj grad styres af skolebestyrelserne, der kan bestemme antal spor og den slags. Det skal vi fastholde og det har været ekstremt vigtig for mig, at vi skal give magten og styringen til skolerne og det var den væsentligste grund til, at jeg valgte at fortsætte forliget, da det er lige præcis det, som jeg ønsker,” siger Allan Kristensen.

Dermed er det indgåede skoleforlig, der altså har været gyldigt siden sidste valg, altså stadig gyldigt og gælder, som det fremgår af forligsteksten, indtil udgangen af et valgår, hvor det eventuelt kan opsiges et halvt år før selve valget, hvilket Venstre altså valgte at gøre i år.

Forliget var indgået i forbindelse med den nye skolestruktur der blandt andet gav distriktsskoler og samlede skolematrikler.