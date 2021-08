Tilbage i den hvide dragt

Efter en lang pause er der nu igen aktivitet i salen i Måløv Hallen, når Jojokan karate i Ballerup igen åbner sæsonen. Foto: privatfoto

Karate Det har været et langt år med stilstand og coronakrise også for Jojokan Ballerup Karate og derfor er der stor glæde over igen at være i gang i træningssalen.

Af redaktionen

”Jokokan Ballerup Karateskole er medlem af Shindenkan Danmark, som er en af de ældste kampsportsorganisationer i Danmark, og sommeren år 2021 markerede afslutningen på vores 54. sæson i Danmark.

Men det var ikke afslutningen på en helt normal sæson, for på grund af covid-19 har det år, der er gået, virkelig testet vores frivillige og ulønnede lederskab, og hele sæsonen har været en test af alle klubbernes robusthed og værdisæt,”siger chefinstrultør Jens Iversen.

Han fortæller videre om det år der er gået:

”I Jokokan er vi værdibaserede, og vi har vitterligt gjort alt, hvad der stod i vores magt for at leve op til vores værdisæt. Vi har gjort alt for at vise vores medlemmer, at i Jokokan giver vi aldrig op, og at det handler om se ud over sig selv og at være noget for andre. Vi har derfor under hele coronakrisen lanceret mange forskellige spor og initiativer, og i hele 2021 har vi hver uge haft kontakt til alle medlemmer, store som små – for at skabe positivitet, for at støtte og drage omsorg for hinanden og for at videregive budskabet: ”Vi er der for jer og hinanden og sammen står vi stærkere end nogen sinde”.

Han pointer, at et stævne i foråret viste, at rigtig mange var villige til at gøre en ekstra indsats og at den manglende træning ikke stoppede medlemmerne og det lover godt for den nye sæson.

Den kommende sæson vil byde på en tilbagevenden til normalitet, og på at medlemmerne igen ser resultaterne af deres indsats.

Yakami Shinsei-Ryu karate er for alle, og klubben træner i barfodssalen i Måløvhallen, mandage og onsdage fra 17 til 18, hvor man er velkommen til at møde op til gratis prøvetimer.

Chefinstruktør Jens Iversen kan kontaktes på mobil 22 92 08 61.