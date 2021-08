Svar om Telegrafvej

Debat Kære Lena Straarup.

Af Hella Tiedemann (A), Formand for teknik- og miljøudvalget

Tak for dine synspunkter omkring lokalplan 178, som omhandler området ved Telegrafvej.

Mange borgere har spørgsmål til hvordan vi udvikler kommunen og til de forandringer der sker, når vi får nye byområder og udvikler blandt andet Kildedal og Baltorpplænen med boliger, uddannelsesmuligheder, forretninger og grønne områder.

Vi har en boligpolitik i Ballerup Kommune, som er vedtaget i 2017. Boligpolitikken er vedtaget med baggrund i et faldende befolkningstal og en stigende ældrebefolkning, der på sigt kunne gøre det svært at finansiere udgifter på velfærds- og plejeområdet. Samtidig var der et ønske om at Ballerup Kommune fortsat skulle være en stærk erhvervs-, uddannelses og bosætningskommune, så flere både bor, arbejder og uddanner sig lokalt.

I boligpolitikken indgår en målsætning om, at Ballerup Kommune skal være minimum 52.000 indbyggere i 2029. Der blev derfor igangsat en intensiv dialog med udviklere og investorer for at tiltrække byudvikling til kommunen. Indsatsen har båret frugt og boligmarkedet i hovedstadsregionen er nu sådan, at der er meget stor interesse blandt investorerne for boligudvikling i vores kommune.

Når vi byudvikler, udarbejdes en lokalplan og herefter går høringsprocessen i gang. Her har borgere i området bidraget ved lokalplan 178, blandt andet på vores møder sammen.

I sådan en proces er der mange ønsker og hensyn, og i sidste ende skal det balanceres mellem borgernes, kommunens og investorernes ønsker. Sådan er det også i lokalplan 178, og derfor er der indgået kompromiser i den endelige plan, som er vedtaget i Kommunalbestyrelsen i foråret. Vi er endt på en bebyggelsesprocent på henved 90, som er lidt mere end de 85, som var anført i helhedsplanen – men altså ikke over 100 procent, som du beskriver i dit indlæg.

Det skal også siges, at det samlede etageareal er gået ned og nogle af byggefelterne mod vest er blevet en etage lavere. Derudover kommer bebyggelsen, som ligger direkte op ad Atlasvænge hvor du bor, til at være lavere i terrænet end først foreslået.

Det er et par eksempler på de kompromiser, vi har fundet undervejs. Med andre ord så er lokalplanen blevet ændret fra forslag til den endeligt vedtagne plan på baggrund af dialog og høringssvar. Alle kan ikke få deres ønsker opfyldt, og de nye boliger kommer selvfølgelig til at betyde en forandring i gadebilledet.

Byudvikling skal gøres med respekt for natur, klima og eksisterende boligområder, og det synes jeg faktisk også vi har haft øje for her.