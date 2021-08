Svar om lokaler og coronatest

Debat Kære Jørn Nielsen.

Af Mette Louise Ebdrup, Centerchef for politik og organisationsudvikling, Ballerup Kommune

Tak for dit læserbrev om foreningslokalerne og muligheden for at få en coronatest i Skovlunde. Ballerup Kommune har forståelse for, at foreningerne i Skovlunde Kulturhus synes, at det er irriterende, at faciliteten ikke er tilgængelig for dem og deres aktivitet.

Når det sagt, må vi også konstatere, at vi fortsat har med en pandemi at gøre, som staten, regionerne og kommunerne samarbejder om at håndtere. I den sammenhæng er der udpeget en række faciliteter i de enkelte kommuner, der fungerer som testcenter – i dette tilfælde Skovlunde Kulturhus.

Selvom behovet for coronatest har ændret sig den seneste tid, er det fortsat en balancegang for myndighederne at tilrettelægge indsatsen med både antigen- og PRC-test, så alle fortsat kan blive testet nemt og hurtigt.

Ballerup Kommune og Region Hovedstaden vurderer løbende behovet for testfaciliteter, og status lige nu er, at vi afventer sundhedsmyndighederne, som i slutningen af august forventes at justere den nationale teststrategi. Når den er på plads, vil vi naturligvis sammen med regionen se nærmere på de lokale testfaciliteter og den fremadrettede brug af dem.